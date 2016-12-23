Путин: надо очистить спорт от всякой политики

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин увидел политическую составляющую в деятельности Всемирного антидопингового агентства (WADA) и призвал очистить спорт и культуру от политики.

"Безусловно, есть определенная политическая составляющая во всех этих делах. Надо очистить спорт так же, как и культуру от всякой политики, потому что спорт и культура — это то, что должно объединять людей, а не разъединять их", — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в пятницу.

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