Симон Фуркад возмутился переносом этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Перенос этапа биатлонного Кубка мира из Тюмени — наказание для болельщиков, а не для истинных виновников допинговых скандалов, считает французский биатлонист Симон Фуркад. Об этом чемпион мира-2009 и старший брат двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада написал на своей странице в Twitter.

Punishing the fans instead of real culprits… What a sanction… 👎🏼 — Simon Fourcade (@SimonFrk2) 22 декабря 2016 г.

"Что за санкции… Я хотел бы, чтобы были наказаны люди, признанные виновными в употреблении допинга. Если нет доказательств — продолжаем, как это было раньше. Есть доказательства — давайте принимать реальные санкции", — заявил спортсмен.

Биатлонист также посетовал, что в последние недели вокруг этой темы поднялось много шума из ничего.

Ранее было принято решение перенести этап Кубка мира и юниорский ЧМ по биатлону из Тюмени и Острова соответственно в связи с очередными обвинениями в употреблении допинга в адрес российских спортсменов.

На прошлой неделе WADA передала Международному союзу биатлонистов (IBU) список атлетов, которые, как утверждается, принимали допинг. Список составлен на основе материалов независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. IBU отстранил от выступлений двух биатлонистов (их имена не названы ввиду действия презумпции невиновности) и начал расследование в отношении еще 29 спортсменов, упомянутых в докладе.