Мутко: нужно верить, что спортсмены могут побеждать без допинга

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт, Артем Калинин. Спортсмены могут побеждать без допинга, но в это нужно верить, считает вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

В пятницу в Москве проходит коллегия Минспорта РФ. На протяжении 2016 года российский спорт сотрясали различные скандалы, связанные с допингом.

"Все только за наградами приходят. Как чемпионат мира или Олимпиада — все приходят, как только проблемы — виноват Минспорт. Хотел бы, чтобы была коллективная ответственность. Нужно вернуть имидж российскому спорту, доказать, что он "чистый". Можно побеждать без допинга, но в это нужно верить. Если сегодня навязывается идея, что все на допинге, без этого нельзя… Если мы не сломаем ее, как в тяжелой атлетике, мы ничего не сделаем", – сказал Мутко на заседании.

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