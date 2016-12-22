УНИКС на выезде обыграл литовский "Жальгирис" в матче Евролиги

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт. Баскетболисты казанского УНИКСа на выезде обыграли литовский "Жальгирис" в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча, прошедшая в четверг в Каунасе, завершилась победой российской команды со счетом 88:80 (23:19, 20:27, 15:23, 30:11). Лидерами по результативности в составе УНИКСа стали Кит Лэнгфорд и Артем Параховский, в активе которых 26 и 24 очка соответственно. У "Жальгириса" 21 очков на счету Паулюса Янкунаса.

УНИКС, одержавший вторую победу подряд и пятую в 14 играх, следующий матч проведет 30 декабря дома с греческим "Панатинаикосом". "Жальгирис" днем ранее в гостях сыграет с итальянским "Миланом".

Результаты других матчей 14-го тура, прошедших в четверг:

"Галатасарай" (Турция) — "Анадолу Эфес" (Турция) 76:86 (18:16, 26:22, 14:22, 18:26),

"Црвена Звезда" (Сербия) — "Реал" (Испания) – 82:70 (20:19, 23:16, 19:16, 20:19).

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>