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Спорт

В Союзе биатлонистов России прокомментировали отказ от Кубка мира

23:0922.12.2016
11096564
Биатлон. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт. Соревнования на территории России должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков, говорится в заявлении на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Биатлон. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
IBU начал расследование в отношении СБР и 29 российских биатлонистов

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что СБР предложил перенести этап Кубка мира по биатлону из Тюмени.

"Уважая решения, вынесенные на внеочередном исполкоме IBU, мы оставляем за Международным союзом биатлонистов право решения о месте проведения этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира, которые должны были состояться в Тюмени и Острове соответственно. Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков", – говорится в пресс-релизе СБР.

"СБР рассчитывает на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBU относительно информации, содержащейся в докладе комиссии Ричарда Макларена. СБР в этой ситуации будет действовать согласно международному антидопинговому законодательству. При этом фигуранты дел должны быть наказаны только в том случае, если их вина действительно будет доказана. Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время большой биатлон вернется в Россию", — заявили в СБР.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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Спорт
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Wlastmir
    Необходимо выйти из IBU и создать альтернативный, независимый союз биатлонистов. хватит раскланиваться перед англосаксами. Эта проституция наших спортивных чиновников уже порядком надоела. Наших спортсменов незаслуженно отстраняют от соревнований командами. У страны отнимают права их проводить. И никто даже не пытается их защитить, хотя бы в международных судах. Почему такое происходит? Да думается только по тому, что видать чиновники сами завязаны в чём-то неблаговидном, раз так боятся открыто выдвинуть обвинения этим самым Макларенам. Что кишка тонка оспорить доклады WADA?
    00:51
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Wlastmir
    Необходимо выйти из IBU и создать альтернативный, независимый союз биатлонистов. хватит раскланиваться перед англосаксами. Эта проституция наших спортивных чиновников уже порядком надоела. Наших спортсменов незаслуженно отстраняют от соревнований командами. У страны отнимают права их проводить. И никто даже не пытается их защитить, хотя бы в международных судах. Почему такое происходит? Да думается только по тому, что видать чиновники сами завязаны в чём-то неблаговидном, раз так боятся открыто выдвинуть обвинения этим самым Макларенам. Что кишка тонка оспорить доклады WADA?
    00:51
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
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