В Союзе биатлонистов России прокомментировали отказ от Кубка мира

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт. Соревнования на территории России должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков, говорится в заявлении на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что СБР предложил перенести этап Кубка мира по биатлону из Тюмени.

"Уважая решения, вынесенные на внеочередном исполкоме IBU, мы оставляем за Международным союзом биатлонистов право решения о месте проведения этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира, которые должны были состояться в Тюмени и Острове соответственно. Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков", – говорится в пресс-релизе СБР.

"СБР рассчитывает на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBU относительно информации, содержащейся в докладе комиссии Ричарда Макларена. СБР в этой ситуации будет действовать согласно международному антидопинговому законодательству. При этом фигуранты дел должны быть наказаны только в том случае, если их вина действительно будет доказана. Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время большой биатлон вернется в Россию", — заявили в СБР.

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