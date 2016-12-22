Мутко обсудил с региональными руководителями подготовку к ЧМ-2018

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. 22 декабря 2016 года в Доме Правительства Российской Федерации состоялось заседание Координационного совета по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.
В ходе заседания были заслушаны доклады о ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года и Кубку конфедераций FIFA 2017 года Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова и генерального директора АНО "Оргкомитет "Россия-2018" Алексея Сорокина.
Вместе с этим на заседании были утверждены: комплексный план мероприятий по обеспечению и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года; график проведения спортивных тестовых мероприятий на стадионах, предназначенных для проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года.
На данный момент на турнир уже пробились семь из восьми участников — чемпионы мира сборная Германии, Европы — сборная Португалии, а также Мексика, Чили, США, Новая Зеландия и Австралия. Восьмой участник турнира будет определен в феврале 2017 года, когда в Африке завершится Кубок Африканских Наций.
Предстоящий Кубок Конфедераций FIFA 2017 в России — это уникальная возможность посмотреть вживую игры команд со всех континентов. Лидеры мирового футбола планируют привезти в нашу страну сильнейшие составы, а для российских болельщиков этот турнир станет отличной возможностью увидеть игру обновленной сборной России, которая впервые после Чемпионата Европы сыграет в официальных матчах.