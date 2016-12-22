Мутко обсудил с региональными руководителями подготовку к ЧМ-2018

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. 22 декабря 2016 года в Доме Правительства Российской Федерации состоялось заседание Координационного совета по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Заседание Координационного совета под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко состоялось в режиме видеоконференции с руководителями субъектов Российской Федерации, в которых пройдут матчи Кубка конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

В ходе заседания были заслушаны доклады о ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года и Кубку конфедераций FIFA 2017 года Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова и генерального директора АНО "Оргкомитет "Россия-2018" Алексея Сорокина.

Вместе с этим на заседании были утверждены: комплексный план мероприятий по обеспечению и проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года; график проведения спортивных тестовых мероприятий на стадионах, предназначенных для проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

В нашей стране Кубок Конфедераций FIFA пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Всего команды сыграют 16 матчей в четырех городах-организаторах: Санкт-Петербурге (стадион "Зенит-Арена"), Сочи (стадион "Фишт"), Москве (стадион "Спартак") и Казани (стадион "Казань-Арена").

На данный момент на турнир уже пробились семь из восьми участников — чемпионы мира сборная Германии, Европы — сборная Португалии, а также Мексика, Чили, США, Новая Зеландия и Австралия. Восьмой участник турнира будет определен в феврале 2017 года, когда в Африке завершится Кубок Африканских Наций.

Предстоящий Кубок Конфедераций FIFA 2017 в России — это уникальная возможность посмотреть вживую игры команд со всех континентов. Лидеры мирового футбола планируют привезти в нашу страну сильнейшие составы, а для российских болельщиков этот турнир станет отличной возможностью увидеть игру обновленной сборной России, которая впервые после Чемпионата Европы сыграет в официальных матчах.