Юсков: решение по финалу КМ могло быть принято под давлением общественности

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Решение отнять у Челябинска финал Кубка мира по конькобежному спорту могло быть принято под давлением общественности, от этого становится грустно, заявил трехкратный чемпион мира Денис Юсков.

Финальный этап Кубка мира-2016/2017 в марте должен был пройти в Челябинске, но Международный союз конькобежцев решил перенести его в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета, сделанных по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Это все очень грустно и очень неожиданно, ведь совсем недавно Ян Дайкема давал весьма сдержанные комментарии. Возможно, на решение повлияло давление общественности", — сказал Юсков по телефону корреспонденту агентства "Р-Спорт".

Ранее ряд конькобежцев из разных сборных и их тренеры заявили о том, что не исключают возможности бойкота этапа, а голландский тренер Як Ори сказал, что опасается подмен допинг-проб других спортсменов после обвинений, выдвинутых Ричардом Маклареном.

"Я пытался понять, откуда взялись эти комментарии. Почему, откуда… Демонизация России происходит, из нас делают непонятно кого, будто мы такие опасные. Невольно вспоминаешь политические тенденции, которые есть в мире. Непонятно, что происходит, и непонятно, что будет дальше. И от этого еще печальнее", — добавил Юсков.

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