Кержаков попытался сыграть в гольф. Но промахнулся

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков опубликовал в Instagram видео своего неудачного удара по мячу во время игры в гольф.

Удар у футболиста не получился: мяч улетел совсем в другую сторону. "Ну и кто здесь не может по мячу попасть?", — написал футболист.

В комментариях подписчики Кержакова похвалили его за чувство юмора. Некоторые, впрочем, сравнили не получившийся удар с его игрой на футбольном поле.

"Прям как по воротам", — написал пользователь bard1n.

После неудачного выступления сборной России на Евро-2012, в котором Кержаков часто наносил удары по воротам, но чаще всего промахивался, в английском языке появился глагол kerzhakoved.

Его ввел в обиход журналист The Guardian, комментировавший матч между сборными Англии и Италии. Тогда он посетовал на то, что итальянец Даниэле Де Росси Kerzhakoved a volley wide from six yards out ("скержаковил" мимо ворот с шести ярдов).