В Кремле заявили о кризисе всей мировой антидопинговой системы

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Речи о кризисе с допингом в российском спорте не идет, в кризисной ситуации, скорее, находится общемировая система борьбы с допингом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что президент России Владимир Путин, и спортивные представители России последовательно заявляют о неприятии допинга и о его недопустимости, о "решимости бороться с этим злом, очистить спорт от допинга".
Вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена была опубликована 9 декабря, в ней, помимо прочего, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах.
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