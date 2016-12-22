В Кремле заявили о кризисе всей мировой антидопинговой системы

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Речи о кризисе с допингом в российском спорте не идет, в кризисной ситуации, скорее, находится общемировая система борьбы с допингом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".

"Ситуация и те данные, которые вскрылись, они свидетельствуют о том, что речь не идет о, скорее, скажем так, кризисе допинговым, связанным с нашей страной, скорее, в кризисе находится общемировая система борьбы с допингом", — сказал Песков.

Он отметил, что президент России Владимир Путин, и спортивные представители России последовательно заявляют о неприятии допинга и о его недопустимости, о "решимости бороться с этим злом, очистить спорт от допинга".

Однако, по его словам, все эти заявления и готовность взаимодействовать с соответствующими международными спортивными организациями остаются без ответа и часто игнорируются.

Вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена была опубликована 9 декабря, в ней, помимо прочего, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах.

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