Сборная России опустилась на 56-е место в рейтинге ФИФА

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Сборная России по футболу опустилась на 56-е место в рейтинге ФИФА, сообщает агентство "Р-Спорт".

Текущая позиция является худшим результатом российской сборной с 1993 года, когда был опубликован первый рейтинг ФИФА. Количество очков рассчитывается, исходя из результатов национальных команд за четыре года.

Ранее глава Российского футбольного союза Виталий Мутко предупреждал, что в ближайшее время сборная продолжит терять свои позиции, поскольку не проводит официальных матчей в рамках отборочного турнира домашнего ЧМ-2018.

Предыдущий рейтинг был опубликован 24 ноября, тогда российская команда занимала 55-ю строчку.

Рейтинг ФИФА от 22 декабря:

1 (1). Аргентина — 1634 очка,

2 (2). Бразилия — 1544,

3 (3). Германия — 1433,

4 (4). Чили — 1404,

5 (5). Бельгия — 1368,

6 (6). Колумбия — 1345,

7 (7). Франция — 1305,

8 (8). Португалия — 1229,

9 (9). Уругвай — 1187,

10 (10). Испания — 1166…

56 (55). Россия — 592.

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