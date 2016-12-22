Сборная России опустилась на 56-е место в рейтинге ФИФА

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Сборная России по футболу опустилась на 56-е место в рейтинге ФИФА, сообщает агентство "Р-Спорт".
Ранее глава Российского футбольного союза Виталий Мутко предупреждал, что в ближайшее время сборная продолжит терять свои позиции, поскольку не проводит официальных матчей в рамках отборочного турнира домашнего ЧМ-2018.
Предыдущий рейтинг был опубликован 24 ноября, тогда российская команда занимала 55-ю строчку.
Рейтинг ФИФА от 22 декабря:
1 (1). Аргентина — 1634 очка,
2 (2). Бразилия — 1544,
3 (3). Германия — 1433,
4 (4). Чили — 1404,
5 (5). Бельгия — 1368,
6 (6). Колумбия — 1345,
7 (7). Франция — 1305,
8 (8). Португалия — 1229,
9 (9). Уругвай — 1187,
10 (10). Испания — 1166…
56 (55). Россия — 592.
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