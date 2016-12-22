Песков: Россия готова к взаимодействию по борьбе с допингом

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия решительно отвергает обвинения в попустительстве допингу в спорте, но будет взаимодействовать с международными организациями в борьбе с ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена была опубликована 9 декабря, в ней, помимо прочего, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах.

"Мы решительно отвергаем эти обвинения, но вместе с тем президент акцентировал необходимость полного взаимодействия с международным организациями и соответствующими структурами в прояснении этой ситуации и выстраивании эффективной новой по недопущению использования допинга", — заявил Песков журналистам.

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что союз получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Позже французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что будет призывать к бойкоту Кубка мира, если IBU не накажет россиян за применение допинга, а чешка Габриэла Коукалова обещала поддержать Фуркада, если тот решит бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который должен пройти 9-12 марта.

Международная федерация бобслея и скелетона после обнародования второй части доклада Макларена лишила Сочи чемпионата мира 2017 года и перенесла турнир в немецкий Кенигзее.