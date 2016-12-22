"Шапекоэнсе" вручили Южноамериканский кубок

МЕХИКО, 22 дек – РИА Новости. Южноамериканский кубок в среду вечером вручен бразильскому клубу "Шапекоэнсе", почти все игроки которого погибли в недавней авиакатастрофе в Колумбии.

Самолет разбился 29 ноября недалеко от Медельина. На борту находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал "Шапекоэнсе". Выжившими в авиакатастрофе числятся шесть человек, из которых трое являются игроками "Шапекоэнсе".

Церемония прошла в столице Парагвая Асунсьоне в ходе жеребьевки Кубка Либертадорес-2017, сообщает колумбийский портал El Tiempo. С инициативой отдать трофей "Шапекоэнсе" выступил его соперник по несостоявшемуся первому матчу финала этого кубка клуб "Атлетико Насьональ" из Колумбии.

Сам "Атлетико" в свою очередь был удостоен почетной премии "Столетие КОНМЕБОЛ в Fair Play".

"Это признание двух выдающихся южноамериканских команд показывает нам величие нашего футбола и напоминает о важности духа мира, понимания и чистой игры между соперниками", — заявил президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес.