В Челябинске сильнейшие фигуристы страны разыграют награды ЧР

ЧЕЛЯБИНСК, 22 дек – Р-Спорт, Елена Дьячкова. Сильнейшие российские фигуристы примут участие в чемпионате России в Челябинске с 22 по 24 декабря, по итогам соревнований определится состав национальной команды на чемпионат Европы, который состоится в конце января в чешской Остраве.

На чемпионате Европы сборная России будет представлена максимально возможным количеством участников – по три в каждом из четырех видов программы. По итогам соревнований в Остраве, в свою очередь, станет ясно, кто поедет на чемпионат мира в Хельсинки, где определится количество квот для россиян на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.

Медведева – явный фаворит

Соревнования одиночниц в Челябинске обещают самую большую интригу – ни в одном другом виде фигурного катания в России нет такой конкуренции. За места в тройке сильнейших могут побороться как минимум восемь участниц, а то и больше. Главным фаворитом, безусловно, является Евгения Медведева – действующая чемпионка Европы и мира. В нынешнем сезоне россиянка уже смогла защитить один титул, став второй год подряд победительницей Финала Гран-при.

"Сейчас Медведева на голову выше всех. Если она не будет давать повода и дальше в своем катании, то к ней сложно будет кому-то приблизиться до чемпионата мира. В техническом плане, да и в хореографическом, она пока недосягаема", — заявила агентству "Р-Спорт" серебряный призер чемпионата мира 2012 года и участница чемпионата России в Челябинске Алена Леонова.

Анна Погорилая, бронзовый призер чемпионата мира-2016, в этом сезоне уже завоевала еще одну награду, став третьей в Финале Гран-при. По прогнозам специалистов, она наряду с Медведевой является претенденткой на медали в Челябинске. "Я в любом случае настроена показать на чемпионате России свой максимум. На чемпионате России всегда высокая конкуренция, так что это будет не самый легкий старт", — призналась фигуристка в разговоре с "Р-Спорт".

Помимо Медведевой и Погорилой на призовые места на чемпионате России претендуют Елена Радионова, Мария Сотскова, Елизавета Туктамышева, Серафима Саханович, Леонова и другие.

Без Липницкой, Сотниковой и Цурской

На чемпионате России не выступит олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях Юлия Липницкая, получившая травму перед самым началом турнира. Возвращаясь с тренировки в воскресенье, спортсменка упала на скользком тротуаре и получила травму тазобедренного сустава и поясницы. "Эта травма не означает окончание сезона для спортсменки. Если человек готовится к чемпионату страны, готовится в сборную для участия в чемпионатах – готовность более чем высокая. Пока поставили срок лечения 2-3 недели, а как пойдет восстановление — неизвестно", — заявил "Р-Спорт" генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Юля будет лечиться. После того, как Юля залечит травму, тогда и посмотрим, будет ли (выступать дальше в сезоне). Пока рано говорить об этом", — сообщил, в свою очередь, тренер Липницкой Алексей Урманов.

Не приедет в Челябинск и олимпийская чемпионка Игр-2014 в одиночном катании Аделина Сотникова. "В этом году она начала летнюю подготовку, как и в предыдущие годы, но возникли небольшие сложности со здоровьем, в связи с чем было принято решение не форсировать дальнейшую техническую подготовку, — сказал "Р-Спорт" менеджер спортсменки Ари Закарян. — В данное время она накатывает свою короткую программу на различных мероприятиях, выступает в проекте "Ледниковый период" на Первом канале и затем приступит к подготовке к сезону-2017/18 для попадания в сборную России на Олимпийские игры в Пхенчхане".

Полина Цурская, пока еще выступающая по юниорам, также не сможет принять участие в чемпионате страны в сезоне-2016/17. Как сообщила фигуристка "Р-Спорт", она восстанавливается после операции на колене и должна вернуться в строй к февральскому первенству страны среди юниоров.

Ковтун, Коляда или Воронов?

В соревнованиях одиночников за попадание на пьедестал почета среди прочих поспорят Максим Ковтун, Михаил Коляда, Сергей Воронов, Александр Петров, Дмитрий Алиев. "Подготовились мы хорошо к старту. Так как мне не удалось отобраться в Финал Гран-при, было больше времени на подготовку к чемпионату России. Чуть меньше месяца я поработал с психологом, сделали в этом плане первые шаги. Много накатывали программы. В общем, в прекрасном настроении подошли к старту", — рассказал "Р-Спорт" трехкратный чемпион России Ковтун.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выделил среди претендентов тройку сильнейших. "Думаю, что несколько ребят будут бороться за первое место – это и (Михаил) Коляда, и (Максим) Ковтун, и (Сергей) Воронов. Все они претенденты на титул чемпиона России. Явного лидера на сегодняшний день нет. Воронов показывает неплохие результаты в этом сезоне, но я не вижу каких-то существенных преимуществ у кого-то одного из них. Правда, я не видел в деле Алиева. У Коляды и Ковтуна нет стабильности, могут стрельнуть, могут осечку дать, но потенциал у обоих ребят хороший, им по силам выступить достойно", — полагает Плющенко.

Столбова/Климов VS Тарасова/Морозов

Ксения Столбова и Федор Климов, пропустившие из-за проблем со здоровьем у партнерши первую часть сезона, все же выступят на чемпионате России. Спортивная пара, ставшая в прошлом сезоне победителем Финала Гран-при, в этом году отказалась от участия в серии из-за воспаления надкостницы голени у Столбовой. Спортсменка прошла курс лечения в США, а в середине ноября смогла вернуться к тренировкам на льду. "Нам трудно будет выступать только потому, что мы пропустили много времени из-за травмы, долго не соревновались, все остальное не сильно волнует. Главное — это чемпионат Европы и чемпионат мира, но на чемпионате России мы тоже хотим достойно выступить", — сообщил "Р-Спорт" Климов.

В Челябинске Столбовой и Климову придется поспорить с победителями Финала Гран-при нынешнего сезона – Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, с которыми они вместе тренируются в группе Нины Мозер. "Теперь судьи смотрят на нас как на потенциальных победителей, что очень важно", — заявила Тарасова после победы в Марселе.

За призовые места в Челябинске также поборются Наталья Забияко/Александр Энберт, Юко Кавагути/Александр Смирнов, Кристина Астахова/Алексей Рогонов.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, пятикратные чемпионы России, подошли к первенству в качестве явных лидеров в российских танцах на льду. Они стали единственным российским дуэтом, получившим право выступить в Финале Гран-при в Марселе, где заняли четвертое место. "После Финала Гран-при мы еще поработали над совершенствованием программ, хотя куда уж еще усиливать их! В Марселе ребята показали, что их программы этого сезона "созрели". Специалисты отметили, что пара прибавила еще. По-моему, умение прибавлять – это самое главное", — заявил "Р-Спорт" тренер дуэта Александр Жулин.

Среди претендентов на медали в Челябинске, а также на попадание на чемпионаты Европы и мира — Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Елена Ильиных/Руслан Жиганшин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

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