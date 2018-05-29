Ростовская область заключила соглашения на 12 миллиардов рублей в ходе ПМЭФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая – РИА Новости. Ростовская область заключила инвестиционные соглашения на общую сумму более 12 миллиардов рублей в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщил журналистам губернатор области Василий Голубев.
ПМЭФ прошел в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая. В эти дни Ростовская область заключила контракты с французской компанией FM Logistic, которая построит в регионе логистический центр, с компанией "Мегастрой", которая возведет в области малоэтажный поселок. Кроме того, "МТС" подтвердила намерения инвестировать в проекты инновационных цифровых сервисов региона, а Mars объявил об увеличение инвестиций в ростовскую фабрику.
Во вторник в Аксайском районе Ростовской области состоялась церемония закладки первого камня в строительство логистического комплекса французской компании FM Logistic.
По словам губернатора, на ПМЭФ также обсуждались вопросы развития ветроэнергетики, и следующий год должен стать началом реализации проектов в этом направлении.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.