Ростовская область заключила соглашения на 12 миллиардов рублей в ходе ПМЭФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая – РИА Новости. Ростовская область заключила инвестиционные соглашения на общую сумму более 12 миллиардов рублей в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщил журналистам губернатор области Василий Голубев.

"На форуме мы подписали соглашения на общую сумму более 12 миллиардов рублей. Это соглашения связанные, в том числе, с развитием строительного комплекса, цифровой экономики", — сказал Голубев.

ПМЭФ прошел в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая. В эти дни Ростовская область заключила контракты с французской компанией FM Logistic, которая построит в регионе логистический центр, с компанией "Мегастрой", которая возведет в области малоэтажный поселок. Кроме того, "МТС" подтвердила намерения инвестировать в проекты инновационных цифровых сервисов региона, а Mars объявил об увеличение инвестиций в ростовскую фабрику.

Во вторник в Аксайском районе Ростовской области состоялась церемония закладки первого камня в строительство логистического комплекса французской компании FM Logistic.

По словам губернатора, на ПМЭФ также обсуждались вопросы развития ветроэнергетики, и следующий год должен стать началом реализации проектов в этом направлении.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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