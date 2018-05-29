ПМЭФ-2018 принес Ленинградской области 50 миллиардов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Петербургский международный экономический форум, прошедший с 24 по 26 мая, принес Ленинградской области 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости директор центра экономических исследований университета "Синергия" Андрей Коптелов, эксперты ожидают вхождения региона в первую десятку лидеров инвестиционного рейтинга уже в этом году.

Каждый шаг в два миллиона

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал 18 соглашений о сотрудничестве с партнерами,

"Лучшее доказательство инвестиционной привлекательности региона – это подписание соглашений с компаниями, которые уже работают на территории области и планируют расширять производство. Они знают, что Ленинградская область – надежный партнер, с которым приятно иметь дело", — отметил глава региона, подводя итоги ПМЭФ-2018.

Александр Дрозденко принял активное участие в деловой повестке ПМЭФ. По подсчетам автоматического шагомера, за два дня форума губернатор проделал 25 тысяч шагов. Если поделить эту цифру на итоговую сумму соглашений, окажется, что каждый шаг губернатора принес области два миллиона рублей.

Стенд Ленинградской области за время проведения форума посетили около пяти тысяч участников форума и представителей средств массовой информации. Стенд стал площадкой для ряда круглых столов, где обсуждались вопросы новой индустриальной революции, цифровой трансформации, подготовки кадров.

Активное развитие транспорта и туризма

На Петербургском международном экономическом форуме-2018 состоялась инвестиционная презентация развития морского порта Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области. Проектом предусмотрено создание трех новых терминалов по переработке зерна, пищевых продуктов, а также генеральных и сыпучих грузов. Принимающая способность новых портовых объектов составит более 1 100 вагонов в сутки, или 20-25 миллионов тонн грузов в год.

По словам Александра Дрозденко, в строительство терминалов будет инвестировано не менее 10 миллиардов рублей. Новые сооружения будут обслуживать до 1 тысячи портовиков.

"Наш порт в 2017 году перевалил рекордный объем грузов – более 100 миллионов тонн. Приятно осознавать, что это далеко не предел, и порт будет дальше расти и развиваться. Новый проект строительства зернового терминала крайне актуален. Наша страна выходит на лидирующие позиции по экспорту зерна, и мы должны предоставить соответствующие портовые мощности для обеспечения качественной и своевременной доставки важного груза получателям", — сказал губернатор.

Еще одним важным событием форума стало подписание договора о совместном развитии водного туризма между Ленинградской, Новгородской областями и Карелией.

Соглашение о строительстве туристических причалов для речных судов в ходе деловой программы Петербургского экономического форума-2018 подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, глава Карелии Артур Парфенчиков, а также инвесторы проекта – ООО "Конт" и ООО "СК Инфофлот.

Регионы определили, что наиболее перспективными точками для посещения пассажирами туристских лайнеров являются: в Карелии — остров Валаам, остров Пеллотсари, город Питкяранта, деревня Хийденсельга; в Новгородской области – Великий Новгород и село Грузино; в Ленинградской области — города Свирьстрой, Кириши, Выборг, Шлиссельбург, а также берег Невы в районе Невского пятачка и остров Коневец.

"Ленинградская область активно развивает водные туристические маршруты. В прошлом году мы завершили строительство современного причала для речных круизных лайнеров в столице древней Руси – Старой Ладоге. В этом году — начали возведение причала в Свирьстрое. Уверен, что вместе с соседними регионами нам удастся создать уникальный туристский маршрут, который объединит все жемчужины Северо-Запада России", — подчеркнул Александр Дрозденко.

Ленинградская область начала реализовывать проект по развитию речного туризма в 2016 году. В 2017 году был введен в эксплуатацию причал в Старой Ладоге. В начале 2018 года регион подписал соглашение с инвестором о строительстве пяти современных причалов. Общая стоимость проекта оценивается в 1 миллиард рублей. 2018 год объявлен в Ленинградской области годом туризма.

Среди крупнейших партнеров, с которыми также подписаны соглашения, были "Газпром нефть", "Нокиан Тайерс", "ПТК", "ТГК-1", X5 Retail Group, "Рока Рус", "Почта Банк", "ФосАгро".

Прогнозируемый рост

Директор центра экономических исследований университета "Синергия" Андрей Коптелов считает, что активная политика привлечения инвестиций приведет к тому, что в 2018 году Ленинградская область серьёзно увеличит объемы инвестиций и войдет в первую десятку рейтинга АСИ.

"Ленинградская область на ПМЭФ-2018 заключила соглашения с инвесторами на общую сумму более 50 миллиардов рублей, что составило более 2% от общего объема подписанных контрактов, и является хорошим результатом. Такая лояльность инвесторов вызвана улучшениями условий видения бизнеса, что подтверждено Агентством стратегических инициатив, которое подняло Ленинградскую область с 20 на 12 позицию в своем инвестиционном рейтинге", — сказал РИА Новости эксперт.

Он напомнил, что фактически Ленинградская область превращается в производственный кластер, и если динамика развития останется такой же, то по результатам 2018 года Ленинградская область может войти в первую десятку рейтинга АСИ.

"На ПМЭФ-2018 в ряду других регионов Ленинградская область явно смотрелась сильнее, что вызвано не только ее территориальной близостью к Санкт-Петербургу, но и активной реализацией стратегии развития экспортной деятельности. С высокой долей вероятности можно предположить, что в 2018 году Ленинградская область серьезно увеличит объемы инвестиций, которые только в 2017 году составили 285 миллиардов рублей", — заключил эксперт.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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