ПМЭФ-2018 принес Ленинградской области 50 миллиардов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Петербургский международный экономический форум, прошедший с 24 по 26 мая, принес Ленинградской области 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости директор центра экономических исследований университета "Синергия" Андрей Коптелов, эксперты ожидают вхождения региона в первую десятку лидеров инвестиционного рейтинга уже в этом году.
Каждый шаг в два миллиона
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал 18 соглашений о сотрудничестве с партнерами,
"Лучшее доказательство инвестиционной привлекательности региона – это подписание соглашений с компаниями, которые уже работают на территории области и планируют расширять производство. Они знают, что Ленинградская область – надежный партнер, с которым приятно иметь дело", — отметил глава региона, подводя итоги ПМЭФ-2018.
Стенд Ленинградской области за время проведения форума посетили около пяти тысяч участников форума и представителей средств массовой информации. Стенд стал площадкой для ряда круглых столов, где обсуждались вопросы новой индустриальной революции, цифровой трансформации, подготовки кадров.
Активное развитие транспорта и туризма
На Петербургском международном экономическом форуме-2018 состоялась инвестиционная презентация развития морского порта Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области. Проектом предусмотрено создание трех новых терминалов по переработке зерна, пищевых продуктов, а также генеральных и сыпучих грузов. Принимающая способность новых портовых объектов составит более 1 100 вагонов в сутки, или 20-25 миллионов тонн грузов в год.
"Наш порт в 2017 году перевалил рекордный объем грузов – более 100 миллионов тонн. Приятно осознавать, что это далеко не предел, и порт будет дальше расти и развиваться. Новый проект строительства зернового терминала крайне актуален. Наша страна выходит на лидирующие позиции по экспорту зерна, и мы должны предоставить соответствующие портовые мощности для обеспечения качественной и своевременной доставки важного груза получателям", — сказал губернатор.
Еще одним важным событием форума стало подписание договора о совместном развитии водного туризма между Ленинградской, Новгородской областями и Карелией.
Регионы определили, что наиболее перспективными точками для посещения пассажирами туристских лайнеров являются: в Карелии — остров Валаам, остров Пеллотсари, город Питкяранта, деревня Хийденсельга; в Новгородской области – Великий Новгород и село Грузино; в Ленинградской области — города Свирьстрой, Кириши, Выборг, Шлиссельбург, а также берег Невы в районе Невского пятачка и остров Коневец.
"Ленинградская область активно развивает водные туристические маршруты. В прошлом году мы завершили строительство современного причала для речных круизных лайнеров в столице древней Руси – Старой Ладоге. В этом году — начали возведение причала в Свирьстрое. Уверен, что вместе с соседними регионами нам удастся создать уникальный туристский маршрут, который объединит все жемчужины Северо-Запада России", — подчеркнул Александр Дрозденко.
Среди крупнейших партнеров, с которыми также подписаны соглашения, были "Газпром нефть", "Нокиан Тайерс", "ПТК", "ТГК-1", X5 Retail Group, "Рока Рус", "Почта Банк", "ФосАгро".
Прогнозируемый рост
Директор центра экономических исследований университета "Синергия" Андрей Коптелов считает, что активная политика привлечения инвестиций приведет к тому, что в 2018 году Ленинградская область серьёзно увеличит объемы инвестиций и войдет в первую десятку рейтинга АСИ.
"Ленинградская область на ПМЭФ-2018 заключила соглашения с инвесторами на общую сумму более 50 миллиардов рублей, что составило более 2% от общего объема подписанных контрактов, и является хорошим результатом. Такая лояльность инвесторов вызвана улучшениями условий видения бизнеса, что подтверждено Агентством стратегических инициатив, которое подняло Ленинградскую область с 20 на 12 позицию в своем инвестиционном рейтинге", — сказал РИА Новости эксперт.
"На ПМЭФ-2018 в ряду других регионов Ленинградская область явно смотрелась сильнее, что вызвано не только ее территориальной близостью к Санкт-Петербургу, но и активной реализацией стратегии развития экспортной деятельности. С высокой долей вероятности можно предположить, что в 2018 году Ленинградская область серьезно увеличит объемы инвестиций, которые только в 2017 году составили 285 миллиардов рублей", — заключил эксперт.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.