Российский сыровар считает частные фермы перспективнее крупных производств

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сельхозпроизводство в России последние несколько лет развивается очень бурными темпами, в том числе и за счет увеличения числа небольших семейных ферм. Вот на такие маленькие фермы по производству сельхозпродуктов и стоит рассчитывать российскому рынку, они смогут обеспечить всем необходимым, рассказал РИА Новости в ходе ПМЭФ-2018 сыровар Владимир Борев.

Лучше меньше, да лучше

Три года назад он начал вручную производить французские сыры в деревне Масловка Липецкой области. За это время его сыры стали неотъемлемой частью меню приемов во Французском посольстве в Москве, а производство — единственное в России, кого приняли во французскую Гильдию сыроделов-ремесленников.

По мнению сыровара, "на самом деле, ни крупные агрохолдинги не являются перспективными для нашей страны, ни инвестиционные программы, ни кредитование".

"Все можно делать, опираясь на свои собственные силы", — говорит он.

Как известный адепт всего французского, Борев много лет жил, учился и работал во Франции, он полагает, что "французский опыт, а не американский, по которому мы всегда шли, в виде колхозов, французский опыт — показывает, что маленькая крошечная ферма, а если их много по всей стране, они могут лучше накормить страну, как маленькие муравьи, чем огромный слон, который никогда не накормит ни свою страну и никого другого".

"Поэтому мы и взяли французские технологии, которым 400 лет, потому что это простые крестьянские технологии, там нужно десяток кастрюль, два-три десятка коров, это то, что не требует огромного вложения и долгих лет развития", — рассказывает фермер.

Он добавляет, что "мы могли бы за полтора года накормить всю страну чудеснейшим продуктом, но натуральным, причем без химии, только за счет того, что создали сеть мелких фермеров".

По словам Борева, спустя три года после начала работы, производство смогло выйти "в ноль".

Мало, но достаточно

Сыровар уточняет, что объем его сыроварни в объемах страны – "крошечный".

"Мы делаем 20-30 килограммов сыра в день, по сравнению с гигантами мы на карте родины не обозначены, как мощное производство, но Масловка интересна именно своей моделью крошечного даже не микро, а нанохозяйства, которое, тем не менее, абсолютно вертикально", — рассказывает Борев.

Десять коров и 30 коз пасутся на 200 гектарах земли, которую он пять лет назад купил за 1 миллион рублей.

"Французы, когда приехали, идентифицировали 200 целебных растений, и вот эту целебную траву едят наши коровы и козы, перерабатывают в шикарное молоко, мы из этого молока делаем сыр", — описывает сыровар.

"Понимаете, крупные хозяйства они покупают порошок (сухое молоко – ред.) в Белоруссии, "пальму" (пальмовое масло — ред.) во Вьетнаме, все это мешают и пытаются накормить суррогатом страну и еще говорят, что это сыр и, тем более что он натуральный, и даже если он из коровьего молока, то эти коровы живут в коровниках, никогда не видят ни травы, ни солнца, ни воды", — возмущается фермер.

"У нас крошечная ферма, ручная дойка, целебные травы, вода из родников, чистый воздух и очень высокое качество молока, именно из-за этого нас и приняли в Гильдию сыроделов французских ремесленников, потому что качество нашего молока высочайшее, лучше, чем французского", — продолжает сыровар.