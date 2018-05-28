МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Доля е-commerce в общем объеме торговли в РФ к 2025 году может достичь 20-25% против около 3% в настоящее время. Такой прогноз высказал гендиректор "Почты России" Николай Подгузов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2018.

По его словам, по сравнению с другими странами мира рынок электронной торговли России еще недостаточно развит.

Это обусловлено, в частности, тем, что безналичные платежи в России распространены не настолько, насколько это необходимо для быстрого развития электронной коммерции. Кроме того, недостаточно развита логистическая инфраструктура, но "Почта России" начинает масштабный проект по ее развитию – компания планирует построить 40 логистических почтовых центров в ближайшие годы.

"Я считаю, что все эти вопросы будут в ближайшие годы решены, и доля е-commerce в общем объеме торговли России вполне может достичь 20-25% к 2025 году. Сейчас доля электронной коммерции в нашей стране находится на уровне около 3%", — сказал Подгузов.

По его словам, темпы развития е-commerce в нашей стране по сравнению с традиционной торговлей примерно в 3,5 раза выше — 20% ежегодного роста рынка электронной торговли против примерно 6% в классической рознице.