Минск и Москва готовят встречу группы высокого уровня Союзного государства

МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Белоруссия и России готовятся в ближайшее время провести заседание группы высокого уровня Союзного государства, сообщил первый заместитель белорусского премьер-министра Василий Матюшевский.
"В ближайшее время нам следует провести перед союзным Совмином и Высшим госсоветом Союзного государства заседание так называемой группы высокого уровня, где, как правило, мы отрабатываем все принципиальные вопросы", — сказал Матюшевский в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.
По его словам, на встрече с российским коллегой также обсуждался вопрос евразийской интеграции, связанный с темой прослеживаемости и маркировки товаров, а также взаимодействие Белоруссии с Евразийским фондом стабилизации и развития в рамках действующей кредитной программы для Минска.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что заседание Высшего госсовета СГ планируется провести в июне в Минске.-0-