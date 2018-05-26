Ветер перемен прилетел на ПМЭФ: тигр Путина решает, куда прыгать

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Участники завершившегося в субботу Петербургского международного экономического форума наблюдали удивительное единодушие между политиками и представителями бизнеса России, Европы и Азии: оказалось, что развернувшаяся по всему миру санкционная спираль больно бьет не только по российским, но также по многим европейским и азиатским компаниям. И стало ясно, что в таких условиях бизнесу нужны не только и не столько точечные меры поддержки, сколько масштабные реформы, которые российские власти обсуждают уже много лет, но никак не начнут.

"У меня сейчас складывается впечатление, что правительство РФ — это такой тигр, который готовится к прыжку. И мы в ближайшее время узнаем те самые прорывные и достаточно продвинутые реформы", — сказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

Однако, несмотря на ожидания, прорывных реформ на форуме объявлено не было, и его участники так и не поняли, чего им стоит бояться больше: что прыжок будет слабым и не достигнет цели или что он будет слишком резким. В любом случае министрам придется отвечать за него собственной шкурой.

"Вчера у нас на панели участвовал очень интересный автор — Нассим Талеб, который написал новую книгу, где он назвал условия, при которых можно доверять тем людям, которые принимают решения. Он сказал: только тогда, когда их шкура лежит на столе, когда они принимают решения и отвечают за эти решения своей шкурой", — заявил, выступая на форуме, глава Сбербанка Герман Греф.

Step by step

Мэра Москвы Сергея Собянина, по всей видимости, больше пугают слишком резкие прыжки. По мнению столичного градоначальника, спешка вообще не к лицу федеральному чиновнику, а быстрые решения допустимы только на самом низком уровне управления.

"Когда коллеги говорят о том, что у нас управление работает очень сложно, решения принимаются медленно … Ну, господа, на федеральном уровне не должны производиться быстрые изменения. Это не та машина, которая, вот, скачет какими-то скачками и несется, как Ferrari, в неизвестность. Наоборот, там ведь должно быть "степ бай степ", там должны быть консерватизм и предсказуемость", — сказал Собянин в ходе делового завтрака Сбербанка.

Позже стало понятно, чего боится московский градоначальник: первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что рассматривает возможность перераспределения части прибыли столицы в пользу других регионов страны.

"Есть субъекты Российской Федерации, например Москва, которые за счет прибыли получают большие объемы ресурсов… Если мы бы централизовали часть прибыли, перераспределили ее субъектам Российской Федерации, которые не имеют таких возможностей, как в Москве, это было бы, возможно, справедливо. Но мы пока не определились с окончательной настройкой межбюджетных отношений", — сказал Силуанов.

Глава Минфина уже не первый раз поднимает эту тему, но сейчас реформа межбюджетных отношений стала особенно актуальна, поскольку региональные бюджеты в этом году потеряют значительные средства: во-первых, из-за изменения расчета налога на недвижимость, а во-вторых, из-за снижения ставок топливных акцизов, о котором также было объявлено на форуме.

Минфин уже готовит новые редакции Бюджетного и Налогового кодексов, напомнил Силуанов. Подробностей изменений он не раскрыл, но обещал сделать это в ближайшее время.

Повышать нельзя снижать

Налоговая реформа в России обсуждается давно, ее планировали начать со следующего года, а затем, по ее завершении, власти обещают снова зафиксировать все налоги как минимум на шесть лет. "Изменения будут, и мы не знаем, будет ли повышение и понижение и каких налогов, но потом шесть лет они меняться не будут", — разъяснил участникам форума текущую ситуацию с налогами Кудрин.

Силуанов, предпочитающий называть предстоящие изменения налоговой системы не реформой, а "настройкой", заверил, что правительство объявит о своих предложениях чуть позже, и они будут касаться как повышения, так и понижения некоторых налогов. Пока власти заявили только точечные "пожарные" меры: с 1 июля ставки топливных акцизов вместо планировавшегося ранее повышения будут снижены. Таким образом правительство пытается остановить стремительный рост цен на российских заправках на фоне дорожающей нефти.

"При снижении акцизов мы не ожидаем значительного снижения цен. Скорее, мы ждем от этого шага дальнейшего неповышения цен, то есть это превентивная мера. Мы понимаем, что без снижения акцизов цена на внутреннем рынке продолжит расти. Этот рост может составить и 20%, и 30% по году, если мы не примем никаких экстраординарных мер", — пояснил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ.

Радикально решить проблему зависимости внутренних цен на топливо от мировой стоимости нефти может опять же реформа – так называемый налоговый маневр в ТЭК, который уже много лет обсуждается правительством. "Продумываем некую формулу, которая позволила бы снижать эти риски. Необходимо найти системное решение, потому что принимать каждый раз точечные решения — это неправильно", — отметил Сазанов.

Первый вице-премьер РФ заявил, что решение завершить маневр, в рамках которого планируется обнулить экспортные пошлины на нефть, повысив НДПИ, и который будет включать вышеописанную формулу, уже принято. Дьявол, как всегда, кроется в деталях, и глава Минэнерго Александр Новак заверил, что обсуждение этих деталей в правительстве еще продолжится.

Риск дефолта

Одно из программных поручений президента правительство все же успело выполнить к началу ПМЭФ. Кабмин нашел источник для финансирования инфраструктурных проектов, о которых говорилось в новом майском указе: Минфин решил, что займет средства на внутреннем рынке и направит их в специальный инфраструктурный госфонд.

Предполагается, что новый госфонд будет существовать с 2019 до 2024 года и сможет проинвестировать за это время средства в объеме до 3% ВВП. Минфин в связи с запуском инфраструктурного фонда увеличит государственные займы на 100-200 миллиардов рублей в год по сравнению со средним уровнем 2017-2018 годов.

Увеличение государственных займов ради строительства инфраструктуры обсуждалось на встрече президента России Владимира Путина с иностранными инвесторами в первый день ПМЭФ. "Существуют совершенно очевидные риски, которые могут реализоваться в таком подходе, поэтому здесь надо найти очень точные взвешенные решения", — заявил по итогам этой встречи помощник главы государства Андрей Белоусов.

По его словам, такая конструкция может работать только в том случае, если инвестиции в инфраструктуру создадут дополнительные доходы бюджета, сопоставимые с расходами на обслуживание долга. "Если доходы будут меньше, то это в конце концов приведет к дефолту", — предупредил Белоусов.

Впрочем, и Минфин, и Минэкономразвития, и даже традиционно консервативная в таких вопросах глава ЦБ Эльвира Набиуллина поддержали идею разумного наращивания долга, полагая, что риски здесь для России минимальны и они вполне оправданы.

"Мы должны понимать, что государственные инвестиции, которые мы делаем за счет долга, дают большой эффект мультиплицирующий в виде роста частных инвестиций", — сказала Набиуллина. "Долг действительно низкий, и можно чуть-чуть занять", — считает она. А Кудрин, в прошлом возглавлявший Минфин, даже дал оценку — Россия может себе позволить увеличить госдолг за шесть лет на 5-7% ВВП.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в свою очередь заявил, что уже начал выбирать проекты для финансирования из фонда и даже ведет переговоры с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) о софинансировании. Российские власти надеются, что вместе с государственными деньгами в инфраструктурные проекты рекой польются и частные инвестиции.

Две проблемы России

В России, как известно, две главные проблемы, и инвестиции в образование сейчас даже важнее, чем в инфраструктуру, заявил в ходе форума Кудрин. Он согласен, что низкий долг – это резерв, который можно использовать сейчас для инвестиций в развитие, но предложил не ограничиваться инфраструктурой.

"Сегодня надо относиться к вложениям в человеческий капитал как к инвестициям. Вот если мы будем делить инвестиции, а вот образование и здравоохранение — это некая социальная сфера, поддержка определенных стандартов, гуманизация человека, — это не совсем верно. Вот инвестиция в образование и есть главная инвестиция в стране, она сегодня важнее, чем инфраструктурная, или не менее важная", — сказал Кудрин.

Впрочем, новый глава Счетной палаты не нашел поддержки среди основных участников форума. Расходы на образование уже и так составляют больше четверти расходов консолидированных бюджетов российских регионов, но его качество все равно оставляет желать лучшего, напомнила его предшественник на посту, сейчас вице-премьер РФ по социальной политике Татьяна Голикова.

"Сегодня, задумайтесь над этой цифрой, финансирование образования — это больше четверти расходов консолидированных бюджетов регионов, но претензий к образованию достаточно большое количество", — сказала Голикова.

Проблема не в нехватке денег, а в том, что налоговая и бюджетная системы неэффективны, считает и глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. "У нас неэффективная налоговая система. Она не может выполнять стимулирующую роль. Но мы абсолютно не готовы ее обсуждать. Мы готовы обсуждать ставки по налогам, но мы не готовы обсуждать систему", — сказал он.

"У нас неэффективная бюджетная система. Несмотря на то, что Минфин вот в этих условиях пытается выжать из нее — нет, не буду говорить, что из нее пытается выжать Минфин, потому что на самом деле система межбюджетных отношений у нас еще более неэффективна, чем бюджетная система. У нас неэффективна вся система управления", — заявил депутат.

"На первое место я бы, конечно, поставил реформу государственного управления – качество государственного управления сегодня не соответствует тем вызовам, о которых мы говорим. Скорость принятия решений чудовищна. Качество чудовищно, и регуляторная практика избыточна", — согласен Кудрин. Решить эту проблему, по мнению главы Счетной палаты, можно с помощью цифровизации.

Цифровая беременность

Кудрин, который еще до возвращения во власть, в ранге председателя совета Центра стратегических разработок, продвигал программу цифровизации правительства, заявил, что оптимизация госуправления на основе цифры позволила бы сократить треть всех чиновников в России.

"У нас каждое министерство запрашивает похожую информацию, каждое министерство проходит выдачу какой-то лицензии, гарантии, предписания. То есть нам нужно ряд функций соединить, чтобы, по сути, было меньше таких функций, таких диалогов. На этом пути, я уверен, мы сократим количество государственных функций и точек, в которые нужно обращаться", — сказал Кудрин, выступая на форуме.

Путин же заявил, что внедрять "цифру" нужно не только в госуправление, но вообще во все сферы жизни — в предпринимательство, социальную сферу, городское хозяйство.

Глава государства напомнил, как в прошлом году занимавший тогда пост первого вице-премьера Игорь Шувалов заявил, что Путин "заболел цифровизацией". "Это не я заболел, это просто мировая экономика беременна цифровизацией. А беременность, как известно, это не болезнь, это нормальное состояние", — сказал президент.

В этом с ним согласился и президент Франции Эммануэль Макрон, который признался, что "заболел" этой темой еще раньше Путина. Вместе с тем директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, выступавшая на пленарной сессии последней, предупредила, что развитие цифровой экономики несет миру и свои угрозы.

"Цифровая экономика ведет к концентрации на отдельных рынках, где крупнейшие технологические компании полностью контролируют глобальные потоки информации и данных. Это может усилить фрустрацию и разочарование, которые чувствуют многие люди, как бы сильно они ни любили мобильные телефоны — проверку своей почты, когда они слушают выступающего, или игры, когда им скучно", — сказала Лагард.

Футбол по правила дзюдо

Но, конечно, главной угрозой мировой экономике, по словам главы МВФ, является применяющаяся политика санкций и ограничений. В этом вопросе позиция фонда, чья штаб-квартира находится на расстоянии одного квартала от резиденции президента США в Вашингтоне, оказалась ближе к позиции Путина, чем Дональда Трампа.

Лагард сравнила действия США, которые с помощью санкций и ограничений пытаются повысить конкурентоспособность собственных компаний, с тучей, нависшей над мировой экономикой, хотя последняя только-только оправилась от десятилетия кризисов. С этим были согласны абсолютно все участники ПМЭФ.

"Закрученная спираль санкций и ограничений только раскручивается и бьет по все большему числу стран и компаний, включая тех, кто был уверен, что к ним-то этот режим торговых ограничений никогда применяться не будет, что подобные проблемы обойдут их стороной", – заявил Путин.

"Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот интересная игра какая получается — это совсем и не футбол, и не дзюдо — это просто хаос. Вот мы куда движемся, и что нас беспокоит", — сказал российский президент.

Президент Франции, компании которой, как и всей Европы в целом, также рискуют попасть под американские санкции против Ирана, заявил, что бизнесу в таких условиях нужна дополнительная поддержка властей.

Пользуясь атмосферой всеобщего согласия, некоторые предприниматели попытались получить кое-какую поддержку конкретно для своих компаний. Так, глава Total Патрик Пуянне попросил Путина разрешить совместному с "Новатэком" предприятию французской компании продавать трубопроводный газ в Европу. Путин обещал подумать о либерализации экспорта трубопроводного газа из РФ, право на который сейчас есть только у "Газпрома".

Президент движения предприятий Франции (MEDEF) Пьер Гаттаз на радостях даже подарил российскому лидеру сувенир в виде маленького синего петуха, который является неофициальным символом Франции. Модератор бизнес встречи, глава РСПП Александр Шохин отметил, что у России и Франции одинаковые цвета в государственном флаге, и предложил в следующий раз для большего символизма приносить двуглавую, как на российском гербе, птицу в триколоре.