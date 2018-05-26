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Петербургский международный экономический форум

Ветер перемен прилетел на ПМЭФ: тигр Путина решает, куда прыгать

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Главное за 26 мая 2018 года (7)
19:3926.05.2018
(обновлено: 19:41 26.05.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСимволика Петербургского международного экономического форума. 26 мая 2018Символика Петербургского международного экономического форума. 26 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Участники завершившегося в субботу Петербургского международного экономического форума наблюдали удивительное единодушие между политиками и представителями бизнеса России, Европы и Азии: оказалось, что развернувшаяся по всему миру санкционная спираль больно бьет не только по российским, но также по многим европейским и азиатским компаниям. И стало ясно, что в таких условиях бизнесу нужны не только и не столько точечные меры поддержки, сколько масштабные реформы, которые российские власти обсуждают уже много лет, но никак не начнут.

Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Поспать не удалось": Песков рассказал о графике Путина на ПМЭФ
"У меня сейчас складывается впечатление, что правительство РФ — это такой тигр, который готовится к прыжку. И мы в ближайшее время узнаем те самые прорывные и достаточно продвинутые реформы", — сказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

Однако, несмотря на ожидания, прорывных реформ на форуме объявлено не было, и его участники так и не поняли, чего им стоит бояться больше: что прыжок будет слабым и не достигнет цели или что он будет слишком резким. В любом случае министрам придется отвечать за него собственной шкурой.

"Вчера у нас на панели участвовал очень интересный автор — Нассим Талеб, который написал новую книгу, где он назвал условия, при которых можно доверять тем людям, которые принимают решения. Он сказал: только тогда, когда их шкура лежит на столе, когда они принимают решения и отвечают за эти решения своей шкурой", — заявил, выступая на форуме, глава Сбербанка Герман Греф.

Step by step

Советник президента РФ, заместитель председателя Организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков во время итоговой пресс-конференции на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Советник президента России оценил делегацию США на ПМЭФ
Мэра Москвы Сергея Собянина, по всей видимости, больше пугают слишком резкие прыжки. По мнению столичного градоначальника, спешка вообще не к лицу федеральному чиновнику, а быстрые решения допустимы только на самом низком уровне управления.

"Когда коллеги говорят о том, что у нас управление работает очень сложно, решения принимаются медленно … Ну, господа, на федеральном уровне не должны производиться быстрые изменения. Это не та машина, которая, вот, скачет какими-то скачками и несется, как Ferrari, в неизвестность. Наоборот, там ведь должно быть "степ бай степ", там должны быть консерватизм и предсказуемость", — сказал Собянин в ходе делового завтрака Сбербанка.

Позже стало понятно, чего боится московский градоначальник: первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что рассматривает возможность перераспределения части прибыли столицы в пользу других регионов страны.

Завершающий день работы ПМЭФ
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗавершающий день XXII Петербургского международного экономического форума традиционно был посвящен вопросам развития компаний и бизнеса.Участники Петербургского международного экономического форума. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Завершающий день XXII Петербургского международного экономического форума традиционно был посвящен вопросам развития компаний и бизнеса.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрезидент Южной Осетии Анатолий Бибилов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Днем ранее публиковать новости также пробовали члены нового кабинета министров - Вероника Скворцова, Виталий Мутко и другие.Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на стенде МИА Россия сегодня. 26 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Днем ранее публиковать новости также пробовали члены нового кабинета министров - Вероника Скворцова, Виталий Мутко и другие.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВсего за время работы форума удалось подписать 550 соглашений на сумму 2,365 триллиона рублей.Девушка фотографируется на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Всего за время работы форума удалось подписать 550 соглашений на сумму 2,365 триллиона рублей.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкИндийский йог и основатель фонда "Иша" Садхгуру, приглашенный на форум Германом Грефом, поделился мнением о месте человека в мире быстро развивающихся технологий.Йогин, мистик, основатель фонда Иша Садхгуру и телеведущая Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Индийский йог и основатель фонда "Иша" Садхгуру, приглашенный на форум Германом Грефом, поделился мнением о месте человека в мире быстро развивающихся технологий.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастники панельной сессии "Крупные российские и иностранные компании vs. малый и средний бизнес: взаимное доверие заказчика и поставщика".Участники панельной сессии Крупные российские и иностранные компании vs. малый и средний бизнес: взаимное доверие заказчика и поставщика на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участники панельной сессии "Крупные российские и иностранные компании vs. малый и средний бизнес: взаимное доверие заказчика и поставщика".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа панельной сессии "Life science 2030" участники ПМЭФ обсудили сложности правового и экономического регулирования прорывных научных открытий и разработок.Участники Петербургского международного экономического форума. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На панельной сессии "Life science 2030" участники ПМЭФ обсудили сложности правового и экономического регулирования прорывных научных открытий и разработок.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГлавной темой ПМЭФ на протяжении всех трех ней оставалось создание "экономики доверия" в условиях обострения геополитической обстановки.
На фото: стенд компании Mercedes-Benz Стенд компании Mercedes-Benz на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Главной темой ПМЭФ на протяжении всех трех ней оставалось создание "экономики доверия" в условиях обострения геополитической обстановки.
На фото: стенд компании Mercedes-Benz
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин днем ранее на пленарном заседании предупредил об угрозе экономического кризиса, "которого мир еще не видел".Участники Петербургского международного экономического форума. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Президент России Владимир Путин днем ранее на пленарном заседании предупредил об угрозе экономического кризиса, "которого мир еще не видел".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ России 2018 год объявлен Годом добровольца. Участники ПМЭФ на сессии "Волонтерство как потенциал развития здорового общества" обсудили способы международного сотрудничества в этой сфере и ее развитие.Петербургский международный экономический форум. День третий
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В России 2018 год объявлен Годом добровольца. Участники ПМЭФ на сессии "Волонтерство как потенциал развития здорового общества" обсудили способы международного сотрудничества в этой сфере и ее развитие.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастники панельной сессии "Математика в эпоху "цифры" на Петербургском международном экономическом форуме.Участники панельной сессии Математика в эпоху цифры на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участники панельной сессии "Математика в эпоху "цифры" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДнем ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал о важном значении цифровой трансформации компаний для будущего российской экономики.Участники Петербургского международного экономического форума. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Днем ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал о важном значении цифровой трансформации компаний для будущего российской экономики.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанк"Почта России" планирует в 2018-2022 году вложить в цифровизацию компании 10-15 миллиардов рублей. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказал ее гендиректор Николай Подгузов.Стенд Почты России на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Почта России" планирует в 2018-2022 году вложить в цифровизацию компании 10-15 миллиардов рублей. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказал ее гендиректор Николай Подгузов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПо оценкам Минэкономразвития ВТБ на ПМЭФ заключил сделок по проектному финансированию более чем на 700 миллиардов рублей.Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По оценкам Минэкономразвития ВТБ на ПМЭФ заключил сделок по проектному финансированию более чем на 700 миллиардов рублей.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПМЭФ остается площадкой для международного диалога. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что мировое сообщество услышало позицию России, озвученную Владимиром Путиным на форуме.
На фото: стенд компании "Российские космические системы"Стенд компании Российские космические системы (РКС) на Петербургском международном экономическом форуме 2018. 26 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПМЭФ остается площадкой для международного диалога. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что мировое сообщество услышало позицию России, озвученную Владимиром Путиным на форуме.
На фото: стенд компании "Российские космические системы"
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"Есть субъекты Российской Федерации, например Москва, которые за счет прибыли получают большие объемы ресурсов… Если мы бы централизовали часть прибыли, перераспределили ее субъектам Российской Федерации, которые не имеют таких возможностей, как в Москве, это было бы, возможно, справедливо. Но мы пока не определились с окончательной настройкой межбюджетных отношений", — сказал Силуанов.

Глава Минфина уже не первый раз поднимает эту тему, но сейчас реформа межбюджетных отношений стала особенно актуальна, поскольку региональные бюджеты в этом году потеряют значительные средства: во-первых, из-за изменения расчета налога на недвижимость, а во-вторых, из-за снижения ставок топливных акцизов, о котором также было объявлено на форуме.

Минфин уже готовит новые редакции Бюджетного и Налогового кодексов, напомнил Силуанов. Подробностей изменений он не раскрыл, но обещал сделать это в ближайшее время.

Повышать нельзя снижать

Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Новак назвал ожидаемую цену на нефть
Налоговая реформа в России обсуждается давно, ее планировали начать со следующего года, а затем, по ее завершении, власти обещают снова зафиксировать все налоги как минимум на шесть лет. "Изменения будут, и мы не знаем, будет ли повышение и понижение и каких налогов, но потом шесть лет они меняться не будут", — разъяснил участникам форума текущую ситуацию с налогами Кудрин.

Силуанов, предпочитающий называть предстоящие изменения налоговой системы не реформой, а "настройкой", заверил, что правительство объявит о своих предложениях чуть позже, и они будут касаться как повышения, так и понижения некоторых налогов. Пока власти заявили только точечные "пожарные" меры: с 1 июля ставки топливных акцизов вместо планировавшегося ранее повышения будут снижены. Таким образом правительство пытается остановить стремительный рост цен на российских заправках на фоне дорожающей нефти.

"При снижении акцизов мы не ожидаем значительного снижения цен. Скорее, мы ждем от этого шага дальнейшего неповышения цен, то есть это превентивная мера. Мы понимаем, что без снижения акцизов цена на внутреннем рынке продолжит расти. Этот рост может составить и 20%, и 30% по году, если мы не примем никаких экстраординарных мер", — пояснил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ.

Радикально решить проблему зависимости внутренних цен на топливо от мировой стоимости нефти может опять же реформа – так называемый налоговый маневр в ТЭК, который уже много лет обсуждается правительством. "Продумываем некую формулу, которая позволила бы снижать эти риски. Необходимо найти системное решение, потому что принимать каждый раз точечные решения — это неправильно", — отметил Сазанов.

Первый вице-премьер РФ заявил, что решение завершить маневр, в рамках которого планируется обнулить экспортные пошлины на нефть, повысив НДПИ, и который будет включать вышеописанную формулу, уже принято. Дьявол, как всегда, кроется в деталях, и глава Минэнерго Александр Новак заверил, что обсуждение этих деталей в правительстве еще продолжится.

Риск дефолта

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами мировых информационных агентств
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин не намерен занимать пост президента более двух сроков подряд
Одно из программных поручений президента правительство все же успело выполнить к началу ПМЭФ. Кабмин нашел источник для финансирования инфраструктурных проектов, о которых говорилось в новом майском указе: Минфин решил, что займет средства на внутреннем рынке и направит их в специальный инфраструктурный госфонд.

Предполагается, что новый госфонд будет существовать с 2019 до 2024 года и сможет проинвестировать за это время средства в объеме до 3% ВВП. Минфин в связи с запуском инфраструктурного фонда увеличит государственные займы на 100-200 миллиардов рублей в год по сравнению со средним уровнем 2017-2018 годов.

Увеличение государственных займов ради строительства инфраструктуры обсуждалось на встрече президента России Владимира Путина с иностранными инвесторами в первый день ПМЭФ. "Существуют совершенно очевидные риски, которые могут реализоваться в таком подходе, поэтому здесь надо найти очень точные взвешенные решения", — заявил по итогам этой встречи помощник главы государства Андрей Белоусов.

По его словам, такая конструкция может работать только в том случае, если инвестиции в инфраструктуру создадут дополнительные доходы бюджета, сопоставимые с расходами на обслуживание долга. "Если доходы будут меньше, то это в конце концов приведет к дефолту", — предупредил Белоусов.

Генеральный директор корпорации Ростех Сергей Чемезов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава "Ростеха" рассказал о работе над мотоциклом проекта "Кортеж"
Впрочем, и Минфин, и Минэкономразвития, и даже традиционно консервативная в таких вопросах глава ЦБ Эльвира Набиуллина поддержали идею разумного наращивания долга, полагая, что риски здесь для России минимальны и они вполне оправданы.

"Мы должны понимать, что государственные инвестиции, которые мы делаем за счет долга, дают большой эффект мультиплицирующий в виде роста частных инвестиций", — сказала Набиуллина. "Долг действительно низкий, и можно чуть-чуть занять", — считает она. А Кудрин, в прошлом возглавлявший Минфин, даже дал оценку — Россия может себе позволить увеличить госдолг за шесть лет на 5-7% ВВП.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в свою очередь заявил, что уже начал выбирать проекты для финансирования из фонда и даже ведет переговоры с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) о софинансировании. Российские власти надеются, что вместе с государственными деньгами в инфраструктурные проекты рекой польются и частные инвестиции.

Две проблемы России

В России, как известно, две главные проблемы, и инвестиции в образование сейчас даже важнее, чем в инфраструктуру, заявил в ходе форума Кудрин. Он согласен, что низкий долг – это резерв, который можно использовать сейчас для инвестиций в развитие, но предложил не ограничиваться инфраструктурой.

Второй день работы ПМЭФ
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники панельной дискуссии "Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса".Участники во время панельной дискуссии Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса в рамках Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники панельной дискуссии "Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкГерман Греф по традиции провел деловой завтрак Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума-2018.Герман Греф на деловом завтраке Сбербанка России в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Герман Греф по традиции провел деловой завтрак Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума-2018.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства Татьяна Голикова во время панельной дискуссии "Станут ли бюджетная и налоговая политика факторами экономического роста?".Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова во время панельной дискуссии "Станут ли бюджетная и налоговая политика факторами экономического роста?".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЦентральным событием второго дня форума станет пленарное заседание, в котором примут участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, премьер Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань, а также глава МВФ Кристин Лагард.На Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Центральным событием второго дня форума станет пленарное заседание, в котором примут участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, премьер Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань, а также глава МВФ Кристин Лагард.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПрезидент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко в радиостудии Sputnik на площадке VII международного форума "Арктика: настоящее и будущее".Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко (справа) в радиорубке Sputnik на площадке VII международного форума Арктика: настоящее и будущее
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко в радиостудии Sputnik на площадке VII международного форума "Арктика: настоящее и будущее".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГенеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка во время панельной дискуссии "Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса".Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка во время панельной дискуссии "Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСтенд компании "Уралкалий" на Петербургском международном экономическом форуме.На Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стенд компании "Уралкалий" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд Москвы на Петербургском международном экономическом форуме.Стенд Москвы на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд Москвы на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс на Петербургском международном экономическом форуме.Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс (справа) на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд Франции на Петербургском международном экономическом форуме.Стенд Франции на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд Франции на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер во время делового завтрака Nord Stream 2 в рамках Петербургского международного экономического форума.Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер во время делового завтрака Nord Stream 2 в рамках Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер во время делового завтрака Nord Stream 2 в рамках Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкГубернатор Оренбургской области Юрий Берг на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня".Губернатор Оренбургской области Юрий Берг на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Губернатор Оренбургской области Юрий Берг на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон на Петербургском международном экономическом форуме.Президент Молдавии Игорь Додон (слева) на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент Молдавии Игорь Додон на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд "Почты России" на Петербургском международном экономическом форуме.На Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд "Почты России" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМинистр спорта РФ Павел Колобков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Колобков опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и министр спорта РФ Павел Колобков на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр спорта РФ Павел Колобков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Колобков опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме.Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГости форума во время панельной дискуссии "Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса".Гости форума во время панельной дискуссии Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса в рамках Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гости форума во время панельной дискуссии "Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия через улучшение правовой среды для бизнеса".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГлавный исполнительный директор, председатель Правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и генеральный директор швейцарской компании Glencore International, член совета директоров "Роснефти" Айван Глазенберг на Петербургском международном экономическом форуме.Игорь Сечин и Айван Глазенберг на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Главный исполнительный директор, председатель Правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и генеральный директор швейцарской компании Glencore International, член совета директоров "Роснефти" Айван Глазенберг на Петербургском международном экономическом форуме.
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"Сегодня надо относиться к вложениям в человеческий капитал как к инвестициям. Вот если мы будем делить инвестиции, а вот образование и здравоохранение — это некая социальная сфера, поддержка определенных стандартов, гуманизация человека, — это не совсем верно. Вот инвестиция в образование и есть главная инвестиция в стране, она сегодня важнее, чем инфраструктурная, или не менее важная", — сказал Кудрин.

Впрочем, новый глава Счетной палаты не нашел поддержки среди основных участников форума. Расходы на образование уже и так составляют больше четверти расходов консолидированных бюджетов российских регионов, но его качество все равно оставляет желать лучшего, напомнила его предшественник на посту, сейчас вице-премьер РФ по социальной политике Татьяна Голикова.

"Сегодня, задумайтесь над этой цифрой, финансирование образования — это больше четверти расходов консолидированных бюджетов регионов, но претензий к образованию достаточно большое количество", — сказала Голикова.

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин советует Западу не переходить "красную черту" в отношениях с Россией
Проблема не в нехватке денег, а в том, что налоговая и бюджетная системы неэффективны, считает и глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. "У нас неэффективная налоговая система. Она не может выполнять стимулирующую роль. Но мы абсолютно не готовы ее обсуждать. Мы готовы обсуждать ставки по налогам, но мы не готовы обсуждать систему", — сказал он.

"У нас неэффективная бюджетная система. Несмотря на то, что Минфин вот в этих условиях пытается выжать из нее — нет, не буду говорить, что из нее пытается выжать Минфин, потому что на самом деле система межбюджетных отношений у нас еще более неэффективна, чем бюджетная система. У нас неэффективна вся система управления", — заявил депутат.

"На первое место я бы, конечно, поставил реформу государственного управления – качество государственного управления сегодня не соответствует тем вызовам, о которых мы говорим. Скорость принятия решений чудовищна. Качество чудовищно, и регуляторная практика избыточна", — согласен Кудрин. Решить эту проблему, по мнению главы Счетной палаты, можно с помощью цифровизации.

Цифровая беременность

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 25 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кудрин, который еще до возвращения во власть, в ранге председателя совета Центра стратегических разработок, продвигал программу цифровизации правительства, заявил, что оптимизация госуправления на основе цифры позволила бы сократить треть всех чиновников в России.

"У нас каждое министерство запрашивает похожую информацию, каждое министерство проходит выдачу какой-то лицензии, гарантии, предписания. То есть нам нужно ряд функций соединить, чтобы, по сути, было меньше таких функций, таких диалогов. На этом пути, я уверен, мы сократим количество государственных функций и точек, в которые нужно обращаться", — сказал Кудрин, выступая на форуме.

Путин же заявил, что внедрять "цифру" нужно не только в госуправление, но вообще во все сферы жизни — в предпринимательство, социальную сферу, городское хозяйство.

Глава государства напомнил, как в прошлом году занимавший тогда пост первого вице-премьера Игорь Шувалов заявил, что Путин "заболел цифровизацией". "Это не я заболел, это просто мировая экономика беременна цифровизацией. А беременность, как известно, это не болезнь, это нормальное состояние", — сказал президент.

Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В этом с ним согласился и президент Франции Эммануэль Макрон, который признался, что "заболел" этой темой еще раньше Путина. Вместе с тем директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, выступавшая на пленарной сессии последней, предупредила, что развитие цифровой экономики несет миру и свои угрозы.

"Цифровая экономика ведет к концентрации на отдельных рынках, где крупнейшие технологические компании полностью контролируют глобальные потоки информации и данных. Это может усилить фрустрацию и разочарование, которые чувствуют многие люди, как бы сильно они ни любили мобильные телефоны — проверку своей почты, когда они слушают выступающего, или игры, когда им скучно", — сказала Лагард.

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Но, конечно, главной угрозой мировой экономике, по словам главы МВФ, является применяющаяся политика санкций и ограничений. В этом вопросе позиция фонда, чья штаб-квартира находится на расстоянии одного квартала от резиденции президента США в Вашингтоне, оказалась ближе к позиции Путина, чем Дональда Трампа.

Лагард сравнила действия США, которые с помощью санкций и ограничений пытаются повысить конкурентоспособность собственных компаний, с тучей, нависшей над мировой экономикой, хотя последняя только-только оправилась от десятилетия кризисов. С этим были согласны абсолютно все участники ПМЭФ.

Первый день работы ПМЭФ-2018
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ четверг на полях Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин провел встречу с Кристин Лагард. Директор-распорядитель МВФ рассказала, что была очень рада вернуться в Петербург и отметила, что ей удалось прогуляться по "парадному" центру города.Президент РФ Владимир Путин и директор–распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард во время встречи в Константиновском дворце в Стрельне. 24 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В четверг на полях Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин провел встречу с Кристин Лагард. Директор-распорядитель МВФ рассказала, что была очень рада вернуться в Петербург и отметила, что ей удалось прогуляться по "парадному" центру города.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая соцблок в новом правительстве, в первый день работы форума посетила стенд Международного информационного агентства "Россия сегодня" и ответила на вопросы журналистов.Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на стенде Международного информационного агентстваРоссия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, курирующая соцблок в новом правительстве, в первый день работы форума посетила стенд Международного информационного агентства "Россия сегодня" и ответила на вопросы журналистов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПервый вице-президент АО "Русская медная компания" Олег Сиенко, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и политолог, генеральный директор Института каспийского сотрудничества Сергей Михеев во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".Петербургский международный экономический форум. День первый
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Первый вице-президент АО "Русская медная компания" Олег Сиенко, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и политолог, генеральный директор Института каспийского сотрудничества Сергей Михеев во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосетители у павильона АФК "Система" на Петербургском международном экономическом форуме.Посетители у павильона АФК Система на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Посетители у павильона АФК "Система" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме.Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов, председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Быстрицкий, председатель Rogers Holding Company Джим Роджерс на специальной сессии дискуссионного клуба "Валдай" "Время назад: политическое соперничество против экономического взаимодействия".Петербургский международный экономический форум. День первый
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Первый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов, председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай", профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Быстрицкий, председатель Rogers Holding Company Джим Роджерс на специальной сессии дискуссионного клуба "Валдай" "Время назад: политическое соперничество против экономического взаимодействия".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПевица Полина Гагарина выступила на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума.Певица Полина Гагарина выступает на церемонии торжественного открытия Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певица Полина Гагарина выступила на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТоржественное открытие Петербургского международного экономического форума состоялось в четверг в 13.00 по местному времени.Участники во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Торжественное открытие Петербургского международного экономического форума состоялось в четверг в 13.00 по местному времени.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМедиагруппа "Россия сегодня" и Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" заключили на форуме соглашение о намерениях. Согласно документу, подписи под которым поставили генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Алексей Калачев, стороны будут развивать сотрудничество в области информирования зарубежной аудитории о социально-экономических и общественных процессах в России.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Медиагруппа "Россия сегодня" и Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" заключили на форуме соглашение о намерениях. Согласно документу, подписи под которым поставили генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и директор Ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Алексей Калачев, стороны будут развивать сотрудничество в области информирования зарубежной аудитории о социально-экономических и общественных процессах в России.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЙогин, филантроп и основатель фонда "Иша" Садхгуру выступил на пленарной сессии Сбербанка "Транзитный мир: что завтра?". Участники дискуссии обсуждали, как как адаптироваться к новой реальности и не потеряться в мире будущего, где многие задачи будет выполнять искусственный интеллект.Йогин, мистик, основатель фонда «Иша» Садхгуру на пленарной сессии Сбербанка Транзитный мир: что завтра? в рамках Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Максим Блинов
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Йогин, филантроп и основатель фонда "Иша" Садхгуру выступил на пленарной сессии Сбербанка "Транзитный мир: что завтра?". Участники дискуссии обсуждали, как как адаптироваться к новой реальности и не потеряться в мире будущего, где многие задачи будет выполнять искусственный интеллект.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники панельной сессии "Новые механизмы инвестиционной политики: "Локомотивы роста" в рамках Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум. 24 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники панельной сессии "Новые механизмы инвестиционной политики: "Локомотивы роста" в рамках Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время дискуссии "Российская экономика на траектории роста".Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время дискуссии "Российская экономика на траектории роста".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа полях форума Сбербанк заключил генеральное соглашение о сотрудничестве с компанией Huawei. Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис и генеральный директор компании Huawei в России Эйден У (Aiden Wu).Исполнительный директор Huawei Technologies Co.,Ltd. Го Пин и президент, председатель правления ОАО Сбербанк России Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На полях форума Сбербанк заключил генеральное соглашение о сотрудничестве с компанией Huawei. Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис и генеральный директор компании Huawei в России Эйден У (Aiden Wu).
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".Ирина Яровая на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов и президент Центральноафриканской республики Фостен-Аршанж Туадера во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума.Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов и президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера (справа) во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов и президент Центральноафриканской республики Фостен-Аршанж Туадера во время торжественного открытия Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкГенеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Трофимова в радиостудии Sputnik.Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Трофимова в радиорубке Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина Трофимова в радиостудии Sputnik.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ 2018 году деловая программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий.Участник Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В 2018 году деловая программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУчастники дискуссии "Будущее рынков труда" в конференц-зале Петербургского международного экономического форума.Участники дискуссии Будущее рынков труда в конференц-зале Петербургского международного экономического форума. 24 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Участники дискуссии "Будущее рынков труда" в конференц-зале Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров во время круглого стола "Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики?".
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"Закрученная спираль санкций и ограничений только раскручивается и бьет по все большему числу стран и компаний, включая тех, кто был уверен, что к ним-то этот режим торговых ограничений никогда применяться не будет, что подобные проблемы обойдут их стороной", – заявил Путин.

"Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот интересная игра какая получается — это совсем и не футбол, и не дзюдо — это просто хаос. Вот мы куда движемся, и что нас беспокоит", — сказал российский президент.

Президент Франции, компании которой, как и всей Европы в целом, также рискуют попасть под американские санкции против Ирана, заявил, что бизнесу в таких условиях нужна дополнительная поддержка властей.

Пользуясь атмосферой всеобщего согласия, некоторые предприниматели попытались получить кое-какую поддержку конкретно для своих компаний. Так, глава Total Патрик Пуянне попросил Путина разрешить совместному с "Новатэком" предприятию французской компании продавать трубопроводный газ в Европу. Путин обещал подумать о либерализации экспорта трубопроводного газа из РФ, право на который сейчас есть только у "Газпрома".

Президент движения предприятий Франции (MEDEF) Пьер Гаттаз на радостях даже подарил российскому лидеру сувенир в виде маленького синего петуха, который является неофициальным символом Франции. Модератор бизнес встречи, глава РСПП Александр Шохин отметил, что у России и Франции одинаковые цвета в государственном флаге, и предложил в следующий раз для большего символизма приносить двуглавую, как на российском гербе, птицу в триколоре.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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