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Петербургский международный экономический форум

Новак прокомментировал идею ввести плавающие акцизы на нефтепродукты

18:2126.05.2018
(обновлено: 18:22 26.05.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Минэнерго РФ считает целесообразным рассмотреть введение плавающих акцизов на нефтепродукты, сообщил министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ.

Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Новак оценил перспективы снижения топливных акцизов
"В целом такой инструмент в принципе был бы хорошим для сглаживания колебаний цен на внешних рынках, сглаживания курса рубля, налоговой составляющей. Поэтому думаю, что его было бы целесообразно рассмотреть", — ответил Новак на вопрос о плавающих акцизах.

Федеральная антимонопольная служба ранее предлагала ввести в России систему гибкого (плавающего) топливного акциза, который может меняться ежемесячно в зависимости от внешней нефтяной конъюнктуры — как это происходит с экспортными пошлинами на энергоносители и НДПИ. По мнению антимонопольного ведомства, это способствовало бы стабилизации цен на рынке нефтепродуктов.

Против этого предложения выступал Минфин. В министерстве отмечали, что поступления от топливных акцизов — это источник формирования дорожных фондов, причем в основном региональных. При плавающих акцизах в случае снижения цены нефти в бюджетах регионального уровня появятся выпадающие доходы, которые придется компенсировать за счет каких-то других источников. А таких источников антимонопольной службой предложено не было.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

Завершающий день работы ПМЭФ
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗавершающий день XXII Петербургского международного экономического форума традиционно был посвящен вопросам развития компаний и бизнеса.Участники Петербургского международного экономического форума. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Завершающий день XXII Петербургского международного экономического форума традиционно был посвящен вопросам развития компаний и бизнеса.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрезидент Южной Осетии Анатолий Бибилов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Днем ранее публиковать новости также пробовали члены нового кабинета министров - Вероника Скворцова, Виталий Мутко и другие.Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на стенде МИА Россия сегодня. 26 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Днем ранее публиковать новости также пробовали члены нового кабинета министров - Вероника Скворцова, Виталий Мутко и другие.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВсего за время работы форума удалось подписать 550 соглашений на сумму 2,365 триллиона рублей.Девушка фотографируется на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Всего за время работы форума удалось подписать 550 соглашений на сумму 2,365 триллиона рублей.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкИндийский йог и основатель фонда "Иша" Садхгуру, приглашенный на форум Германом Грефом, поделился мнением о месте человека в мире быстро развивающихся технологий.Йогин, мистик, основатель фонда Иша Садхгуру и телеведущая Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Индийский йог и основатель фонда "Иша" Садхгуру, приглашенный на форум Германом Грефом, поделился мнением о месте человека в мире быстро развивающихся технологий.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастники панельной сессии "Крупные российские и иностранные компании vs. малый и средний бизнес: взаимное доверие заказчика и поставщика".Участники панельной сессии Крупные российские и иностранные компании vs. малый и средний бизнес: взаимное доверие заказчика и поставщика на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участники панельной сессии "Крупные российские и иностранные компании vs. малый и средний бизнес: взаимное доверие заказчика и поставщика".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа панельной сессии "Life science 2030" участники ПМЭФ обсудили сложности правового и экономического регулирования прорывных научных открытий и разработок.Участники Петербургского международного экономического форума. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На панельной сессии "Life science 2030" участники ПМЭФ обсудили сложности правового и экономического регулирования прорывных научных открытий и разработок.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГлавной темой ПМЭФ на протяжении всех трех ней оставалось создание "экономики доверия" в условиях обострения геополитической обстановки.
На фото: стенд компании Mercedes-Benz Стенд компании Mercedes-Benz на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Главной темой ПМЭФ на протяжении всех трех ней оставалось создание "экономики доверия" в условиях обострения геополитической обстановки.
На фото: стенд компании Mercedes-Benz
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© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Президент России Владимир Путин днем ранее на пленарном заседании предупредил об угрозе экономического кризиса, "которого мир еще не видел".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ России 2018 год объявлен Годом добровольца. Участники ПМЭФ на сессии "Волонтерство как потенциал развития здорового общества" обсудили способы международного сотрудничества в этой сфере и ее развитие.Петербургский международный экономический форум. День третий
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В России 2018 год объявлен Годом добровольца. Участники ПМЭФ на сессии "Волонтерство как потенциал развития здорового общества" обсудили способы международного сотрудничества в этой сфере и ее развитие.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастники панельной сессии "Математика в эпоху "цифры" на Петербургском международном экономическом форуме.Участники панельной сессии Математика в эпоху цифры на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участники панельной сессии "Математика в эпоху "цифры" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДнем ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал о важном значении цифровой трансформации компаний для будущего российской экономики.Участники Петербургского международного экономического форума. 26 мая 2018
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Днем ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал о важном значении цифровой трансформации компаний для будущего российской экономики.
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"Почта России" планирует в 2018-2022 году вложить в цифровизацию компании 10-15 миллиардов рублей. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказал ее гендиректор Николай Подгузов.
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
По оценкам Минэкономразвития ВТБ на ПМЭФ заключил сделок по проектному финансированию более чем на 700 миллиардов рублей.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПМЭФ остается площадкой для международного диалога. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что мировое сообщество услышало позицию России, озвученную Владимиром Путиным на форуме.
На фото: стенд компании "Российские космические системы"Стенд компании Российские космические системы (РКС) на Петербургском международном экономическом форуме 2018. 26 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПМЭФ остается площадкой для международного диалога. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что мировое сообщество услышало позицию России, озвученную Владимиром Путиным на форуме.
На фото: стенд компании "Российские космические системы"
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