Новак прокомментировал идею ввести плавающие акцизы на нефтепродукты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Минэнерго РФ считает целесообразным рассмотреть введение плавающих акцизов на нефтепродукты, сообщил министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ.

"В целом такой инструмент в принципе был бы хорошим для сглаживания колебаний цен на внешних рынках, сглаживания курса рубля, налоговой составляющей. Поэтому думаю, что его было бы целесообразно рассмотреть", — ответил Новак на вопрос о плавающих акцизах.

Федеральная антимонопольная служба ранее предлагала ввести в России систему гибкого (плавающего) топливного акциза, который может меняться ежемесячно в зависимости от внешней нефтяной конъюнктуры — как это происходит с экспортными пошлинами на энергоносители и НДПИ. По мнению антимонопольного ведомства, это способствовало бы стабилизации цен на рынке нефтепродуктов.

Против этого предложения выступал Минфин. В министерстве отмечали, что поступления от топливных акцизов — это источник формирования дорожных фондов, причем в основном региональных. При плавающих акцизах в случае снижения цены нефти в бюджетах регионального уровня появятся выпадающие доходы, которые придется компенсировать за счет каких-то других источников. А таких источников антимонопольной службой предложено не было.

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