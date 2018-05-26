Смоленская область и АО «Деловая среда» договорились о сотрудничестве

СМОЛЕНСК, 26 мая — РИА Новости. Смоленская область и АО "Деловая среда" — дочерняя компания ПАО Сбербанк, занимающаяся развитием малого и микробизнеса в стране — договорились о сотрудничестве, соответствующее соглашение подписал глава региона Алексей Островский и заместитель генерального директора компании Алексей Грищенко в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регадминистрации.
По словам представителей "Деловой среды", образовательный проект для начинающих и действующих предпринимателей позволит им получить эффективные практические инструменты для увеличения выручки своих фирм.
В свою очередь, заместитель генерального директора компании Алексей Грищенко заявил: "Ключевой целью деятельности "Деловой среды" является содействие малому бизнесу. Основной вектор работы компании — обучающие программы. Отмечу, что наш проект входит в число трех лучших образовательных практик для предпринимателей. Мы преследуем простую цель — помочь бизнесу увеличить прибыль. При этом сотрудничаем, в первую очередь, с теми регионами, где главы субъектов понимают важность развития сектора МСП. Убежден, что взаимодействие с Администрацией Смоленской области по данному вопросу будет конструктивным".
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