Смоленская область и АО «Деловая среда» договорились о сотрудничестве

СМОЛЕНСК, 26 мая — РИА Новости. Смоленская область и АО "Деловая среда" — дочерняя компания ПАО Сбербанк, занимающаяся развитием малого и микробизнеса в стране — договорились о сотрудничестве, соответствующее соглашение подписал глава региона Алексей Островский и заместитель генерального директора компании Алексей Грищенко в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регадминистрации.

"Реализация проекта направлена на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в Смоленской области. В частности, 25 мая дан старт серии бесплатных обучающих программ, семинаров и тренингов, участники которых узнают, как построить долгосрочные отношения со своими клиентами, какие существуют виды систем оплаты труда, что такое ценностное предложение и как его сформировать и пр. Программа рассчитана на период до конца июня", — сказал собеседник агентства.

По словам представителей "Деловой среды", образовательный проект для начинающих и действующих предпринимателей позволит им получить эффективные практические инструменты для увеличения выручки своих фирм.

"Поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений деятельности администрации Смоленской области. Мы благодарны за готовность помочь в развитии этого крайне важного сектора экономики. Несмотря на то, что по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России Смоленская область вошла в число лидеров по направлению "Поддержка малого предпринимательства", мы не собираемся почивать на лаврах и видим дальнейшие точки роста, которых, уверен, нам удастся достичь, в том числе, и совместно с "Деловой средой", — сказал Островский.

В свою очередь, заместитель генерального директора компании Алексей Грищенко заявил: "Ключевой целью деятельности "Деловой среды" является содействие малому бизнесу. Основной вектор работы компании — обучающие программы. Отмечу, что наш проект входит в число трех лучших образовательных практик для предпринимателей. Мы преследуем простую цель — помочь бизнесу увеличить прибыль. При этом сотрудничаем, в первую очередь, с теми регионами, где главы субъектов понимают важность развития сектора МСП. Убежден, что взаимодействие с Администрацией Смоленской области по данному вопросу будет конструктивным".

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