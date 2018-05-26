Песков рассказал о страшных снах со строгим Путиным‍

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пошутил, что просыпается в холодном поту после сновидений со строгим президентом России Владимиром Путиным.

"Снится, всегда очень страшно", — сказал Песков на вопрос, часто ли ему снится Путин, в юмористической программе "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном на НТВ, записанной в кулуарах ПМЭФ.

"Он мне снится всегда, когда он очень строгий. Знаешь, это белая горячка: "О господи, я забыл что-то сделать". Из-за этого ты весь мокрый просыпаешься: "Господи". В эти моменты иногда бывает", — пояснил пресс-секретарь главы государства.