Песков рассказал, кто может дергать его за усы

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, кому он позволяет дергать себя за усы.

"Это может делать только одна женщина — моя жена", — сказал он в программе "Международная пилорама" на НТВ в ответ на вопрос о том, правда ли, что, выдернув волос из его усов, можно загадывать желание.

Ведущий поинтересовался, делает ли так его супруга и сбываются ли ее желания, на что Песков ответил утвердительно.

Он добавил, что по-прежнему видится с женой редко. "Но, наверное, это не дает чувствам остынуть", — заметил он, добавив, что не думает, что "это правильный рецепт семейного счастья".

Пресс-секретарь президента женат на известной фигуристке Татьяне Навке.

Программа с Песковым была записана в кулуарах ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 24 по 26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на флагманском сайте.