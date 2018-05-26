Петербург на ПМЭФ подписал 70 соглашений на сумму более 267 млрд рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали 70 соглашений на рекордную сумму — свыше 267 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор северной столицы Георгий Полтавченко.

"За время форума мы подписали 70 соглашений на общую сумму более 267 миллиардов рублей, это очередной рекорд. В прошлом году мы подписали соглашения на сумму чуть более 240 миллиардов рублей", — сказал Полтавченко.

"Соглашения охватывают весь спектр экономики города, начиная от промышленных предприятий, в первую очередь в сфере фармацевтики, в сфере производства двигателей, металлургического производства, а также объекты здравоохранения, объекты спортивной инфраструктуры и проекты, связанные с развитием городской среды", — отметил он.

Полтавченко сообщил, что, например, в субботу город подписал целый ряд соглашений, связанных с цифровизацией городского хозяйства.

"На многих площадках звучал положительный пример Санкт-Петербурга, который сегодня инвесторами рассматривается как открытый, комфортный для инвестирования город. На мой взгляд, это одно из главных достижений Петербурга", — добавил губернатор.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.