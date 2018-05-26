Глава Россотрудничества рассказала о проблемах в работе на Украине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Россотрудничеству на Украине чинились препятствия с самого начала его работы в этой стране, заявила глава организации Элеонора Митрофанова.

Представительство Россотрудничества на Украине было образовано в 2007 году.

"Чинились препятствия с самого начала, как только было организовано, как только было подписано (соглашение), начиная с подписания соглашения. Притом что киевский центр, он здесь сидит (в Москве) на Арбате в прекрасных условиях, никогда никто не трогал, у нас были (на Украине) сплошные проблемы с самого начала. Начиная от размещения, аккредитации, это ещё когда все было хорошо, долгая ратификация, не ратифицировали", — сказала она на ПМЭФ.

Митрофанова отметила, что Россотрудничество в своей работе никого не подкупает, имеет совершенно другую систему работы в отличие от деятельности подобных американских организаций на Украине.

Ранее Митрофанова сообщила, что Россотрудничество может пересмотреть формат работы на Украине, но работу не прекратит. Она отметила тогда сложную обстановку на Украине, добавив, что из года в год создается все большей препятствий в работе в этой стране. Это, по словам главы Россотрудничества, приобрело "чудовищные ненормальные формы".

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.