Глава Россотрудничества рассказала о проблемах в работе на Украине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Россотрудничеству на Украине чинились препятствия с самого начала его работы в этой стране, заявила глава организации Элеонора Митрофанова.
"Чинились препятствия с самого начала, как только было организовано, как только было подписано (соглашение), начиная с подписания соглашения. Притом что киевский центр, он здесь сидит (в Москве) на Арбате в прекрасных условиях, никогда никто не трогал, у нас были (на Украине) сплошные проблемы с самого начала. Начиная от размещения, аккредитации, это ещё когда все было хорошо, долгая ратификация, не ратифицировали", — сказала она на ПМЭФ.
Митрофанова отметила, что Россотрудничество в своей работе никого не подкупает, имеет совершенно другую систему работы в отличие от деятельности подобных американских организаций на Украине.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.