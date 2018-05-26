Последний день работы Петербургского экономического форума с делового завтрака "Цифровая трансформация бизнеса". Основные мероприятия первой половины дня — в фотоленте Ria.ru
Завершающий день работы ПМЭФ
14:0726.05.2018
(обновлено: 14:17 26.05.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗавершающий день XXII Петербургского международного экономического форума традиционно был посвящен вопросам развития компаний и бизнеса.
Завершающий день XXII Петербургского международного экономического форума традиционно был посвящен вопросам развития компаний и бизнеса.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрезидент Южной Осетии Анатолий Бибилов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Днем ранее публиковать новости также пробовали члены нового кабинета министров - Вероника Скворцова, Виталий Мутко и другие.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Днем ранее публиковать новости также пробовали члены нового кабинета министров - Вероника Скворцова, Виталий Мутко и другие.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВсего за время работы форума удалось подписать 550 соглашений на сумму 2,365 триллиона рублей.
Всего за время работы форума удалось подписать 550 соглашений на сумму 2,365 триллиона рублей.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкИндийский йог и основатель фонда "Иша" Садхгуру, приглашенный на форум Германом Грефом, поделился мнением о месте человека в мире быстро развивающихся технологий.
Индийский йог и основатель фонда "Иша" Садхгуру, приглашенный на форум Германом Грефом, поделился мнением о месте человека в мире быстро развивающихся технологий.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастники панельной сессии "Крупные российские и иностранные компании vs. малый и средний бизнес: взаимное доверие заказчика и поставщика".
Участники панельной сессии "Крупные российские и иностранные компании vs. малый и средний бизнес: взаимное доверие заказчика и поставщика".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа панельной сессии "Life science 2030" участники ПМЭФ обсудили сложности правового и экономического регулирования прорывных научных открытий и разработок.
На панельной сессии "Life science 2030" участники ПМЭФ обсудили сложности правового и экономического регулирования прорывных научных открытий и разработок.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГлавной темой ПМЭФ на протяжении всех трех ней оставалось создание "экономики доверия" в условиях обострения геополитической обстановки.
На фото: стенд компании Mercedes-Benz
На фото: стенд компании Mercedes-Benz
Главной темой ПМЭФ на протяжении всех трех ней оставалось создание "экономики доверия" в условиях обострения геополитической обстановки.
На фото: стенд компании Mercedes-Benz
На фото: стенд компании Mercedes-Benz
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин днем ранее на пленарном заседании предупредил об угрозе экономического кризиса, "которого мир еще не видел".
Президент России Владимир Путин днем ранее на пленарном заседании предупредил об угрозе экономического кризиса, "которого мир еще не видел".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ России 2018 год объявлен Годом добровольца. Участники ПМЭФ на сессии "Волонтерство как потенциал развития здорового общества" обсудили способы международного сотрудничества в этой сфере и ее развитие.
В России 2018 год объявлен Годом добровольца. Участники ПМЭФ на сессии "Волонтерство как потенциал развития здорового общества" обсудили способы международного сотрудничества в этой сфере и ее развитие.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастники панельной сессии "Математика в эпоху "цифры" на Петербургском международном экономическом форуме.
Участники панельной сессии "Математика в эпоху "цифры" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДнем ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал о важном значении цифровой трансформации компаний для будущего российской экономики.
Днем ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал о важном значении цифровой трансформации компаний для будущего российской экономики.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанк"Почта России" планирует в 2018-2022 году вложить в цифровизацию компании 10-15 миллиардов рублей. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказал ее гендиректор Николай Подгузов.
"Почта России" планирует в 2018-2022 году вложить в цифровизацию компании 10-15 миллиардов рублей. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказал ее гендиректор Николай Подгузов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПо оценкам Минэкономразвития ВТБ на ПМЭФ заключил сделок по проектному финансированию более чем на 700 миллиардов рублей.
По оценкам Минэкономразвития ВТБ на ПМЭФ заключил сделок по проектному финансированию более чем на 700 миллиардов рублей.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПМЭФ остается площадкой для международного диалога. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что мировое сообщество услышало позицию России, озвученную Владимиром Путиным на форуме.
На фото: стенд компании "Российские космические системы"
На фото: стенд компании "Российские космические системы"
ПМЭФ остается площадкой для международного диалога. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что мировое сообщество услышало позицию России, озвученную Владимиром Путиным на форуме.
На фото: стенд компании "Российские космические системы"
На фото: стенд компании "Российские космические системы"
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