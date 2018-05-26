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Петербургский международный экономический форум

Завершающий день работы ПМЭФ

14:0726.05.2018
(обновлено: 14:17 26.05.2018)
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Участники Петербургского международного экономического форума. 26 мая 2018
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на стенде МИА Россия сегодня. 26 мая 2018
Девушка фотографируется на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
Йогин, мистик, основатель фонда Иша Садхгуру и телеведущая Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
Участники панельной сессии Крупные российские и иностранные компании vs. малый и средний бизнес: взаимное доверие заказчика и поставщика на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
Участники Петербургского международного экономического форума. 26 мая 2018
Стенд компании Mercedes-Benz на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
Участники Петербургского международного экономического форума. 26 мая 2018
Петербургский международный экономический форум. День третий
Участники панельной сессии Математика в эпоху цифры на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
Участники Петербургского международного экономического форума. 26 мая 2018
Стенд Почты России на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
Стенд компании Российские космические системы (РКС) на Петербургском международном экономическом форуме 2018. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗавершающий день XXII Петербургского международного экономического форума традиционно был посвящен вопросам развития компаний и бизнеса.Участники Петербургского международного экономического форума. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Завершающий день XXII Петербургского международного экономического форума традиционно был посвящен вопросам развития компаний и бизнеса.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрезидент Южной Осетии Анатолий Бибилов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Днем ранее публиковать новости также пробовали члены нового кабинета министров - Вероника Скворцова, Виталий Мутко и другие.Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на стенде МИА Россия сегодня. 26 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Днем ранее публиковать новости также пробовали члены нового кабинета министров - Вероника Скворцова, Виталий Мутко и другие.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВсего за время работы форума удалось подписать 550 соглашений на сумму 2,365 триллиона рублей.Девушка фотографируется на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Всего за время работы форума удалось подписать 550 соглашений на сумму 2,365 триллиона рублей.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкИндийский йог и основатель фонда "Иша" Садхгуру, приглашенный на форум Германом Грефом, поделился мнением о месте человека в мире быстро развивающихся технологий.Йогин, мистик, основатель фонда Иша Садхгуру и телеведущая Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Индийский йог и основатель фонда "Иша" Садхгуру, приглашенный на форум Германом Грефом, поделился мнением о месте человека в мире быстро развивающихся технологий.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастники панельной сессии "Крупные российские и иностранные компании vs. малый и средний бизнес: взаимное доверие заказчика и поставщика".Участники панельной сессии Крупные российские и иностранные компании vs. малый и средний бизнес: взаимное доверие заказчика и поставщика на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участники панельной сессии "Крупные российские и иностранные компании vs. малый и средний бизнес: взаимное доверие заказчика и поставщика".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа панельной сессии "Life science 2030" участники ПМЭФ обсудили сложности правового и экономического регулирования прорывных научных открытий и разработок.Участники Петербургского международного экономического форума. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На панельной сессии "Life science 2030" участники ПМЭФ обсудили сложности правового и экономического регулирования прорывных научных открытий и разработок.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГлавной темой ПМЭФ на протяжении всех трех ней оставалось создание "экономики доверия" в условиях обострения геополитической обстановки.
На фото: стенд компании Mercedes-Benz Стенд компании Mercedes-Benz на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Главной темой ПМЭФ на протяжении всех трех ней оставалось создание "экономики доверия" в условиях обострения геополитической обстановки.
На фото: стенд компании Mercedes-Benz
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин днем ранее на пленарном заседании предупредил об угрозе экономического кризиса, "которого мир еще не видел".Участники Петербургского международного экономического форума. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Президент России Владимир Путин днем ранее на пленарном заседании предупредил об угрозе экономического кризиса, "которого мир еще не видел".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ России 2018 год объявлен Годом добровольца. Участники ПМЭФ на сессии "Волонтерство как потенциал развития здорового общества" обсудили способы международного сотрудничества в этой сфере и ее развитие.Петербургский международный экономический форум. День третий
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В России 2018 год объявлен Годом добровольца. Участники ПМЭФ на сессии "Волонтерство как потенциал развития здорового общества" обсудили способы международного сотрудничества в этой сфере и ее развитие.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастники панельной сессии "Математика в эпоху "цифры" на Петербургском международном экономическом форуме.Участники панельной сессии Математика в эпоху цифры на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участники панельной сессии "Математика в эпоху "цифры" на Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДнем ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал о важном значении цифровой трансформации компаний для будущего российской экономики.Участники Петербургского международного экономического форума. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Днем ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал о важном значении цифровой трансформации компаний для будущего российской экономики.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанк"Почта России" планирует в 2018-2022 году вложить в цифровизацию компании 10-15 миллиардов рублей. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказал ее гендиректор Николай Подгузов.Стенд Почты России на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Почта России" планирует в 2018-2022 году вложить в цифровизацию компании 10-15 миллиардов рублей. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказал ее гендиректор Николай Подгузов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПо оценкам Минэкономразвития ВТБ на ПМЭФ заключил сделок по проектному финансированию более чем на 700 миллиардов рублей.Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По оценкам Минэкономразвития ВТБ на ПМЭФ заключил сделок по проектному финансированию более чем на 700 миллиардов рублей.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПМЭФ остается площадкой для международного диалога. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что мировое сообщество услышало позицию России, озвученную Владимиром Путиным на форуме.
На фото: стенд компании "Российские космические системы"Стенд компании Российские космические системы (РКС) на Петербургском международном экономическом форуме 2018. 26 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПМЭФ остается площадкой для международного диалога. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что мировое сообщество услышало позицию России, озвученную Владимиром Путиным на форуме.
На фото: стенд компании "Российские космические системы"
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Последний день работы Петербургского экономического форума с делового завтрака "Цифровая трансформация бизнеса". Основные мероприятия первой половины дня — в фотоленте Ria.ru

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