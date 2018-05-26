Минфин продолжит опираться на рублевые займы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Минфин РФ осуществляет госзаимствования в основном внутри страны и продолжит опираться на рублевые займы, заявил замминистра финансов Сергей Сторчак РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

"Мы заимствуем только внутри страны. На внешний рынок практически не выходим. Так и будем продолжать опираться на рублевые займы, а не на валютные", — сказал Сторчак.

Объем внутренних займов в 2018 году в бюджете запланирован на уровне 1,448 триллиона рублей, размер чистого привлечения — 817,04 миллиарда рублей. Однако в мае Минфин опубликовал проект поправок в бюджет, где увеличил чистое привлечение до 1,044 триллиона рублей.

Предельный объем внешних займов определен в бюджете-2018 на уровне 7 миллиардов долларов, из которых планировалось разместить евробонды на 3 миллиарда долларов и обменять бумаги старых выпусков на новые еще на 4 миллиарда долларов. Эти планы Минфин сохраняет.