Путин и Макрон лидируют по количеству упоминаний в соцсетях после ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон стали абсолютными лидерами по количеству упоминаний в соцсетях по итогам третьего дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), следует из данных официальной коммуникационной платформы форума SNWall.
Абсолютными лидерами по количеству упоминаний в соцсетях по итогам третьего дня форума стали Путин (14847) и Макрон (8595). Замыкает тройку лидеров индийский мистик Джагги Васудев (3735). Активнее всего события форума обсуждали в Twitter (49795) и Instagram (20542).
Лидеры среди компаний – "Газпром" (1032), "Сбербанк" (915) и фонд Росконгресс (843).
SNWall — официальная коммуникационная платформа ПМЭФ, которая работает на форуме с 2013 года.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.