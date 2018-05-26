Путин и Макрон лидируют по количеству упоминаний в соцсетях после ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи. 24 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи. 24 мая 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон стали абсолютными лидерами по количеству упоминаний в соцсетях по итогам третьего дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), следует из данных официальной коммуникационной платформы форума SNWall.

Статистика предоставлена социальной коммуникационной платформой SNWall, которая собирает посты в социальных сетях, помеченные специальными хэштегами мероприятия #SPIEF2018 и #ПМЭФ2018. Всего зафиксировано более 84 тысяч сообщений, посвященных ПМЭФ, это на 104% выше, чем в прошлом году.

Абсолютными лидерами по количеству упоминаний в соцсетях по итогам третьего дня форума стали Путин (14847) и Макрон (8595). Замыкает тройку лидеров индийский мистик Джагги Васудев (3735). Активнее всего события форума обсуждали в Twitter (49795) и Instagram (20542).

Лидеры среди компаний – "Газпром" (1032), "Сбербанк" (915) и фонд Росконгресс (843).

"На протяжении последних лет не только журналисты, но и сами участники форума стали "народными" репортерами, ведущими трансляцию с площадок мероприятия. Благодаря соцсетям, каждый делегат становится импровизированным информационным агентством, чьи репортажи порой куда интереснее, чем сухие отчеты традиционных СМИ", — заявил управляющий партнер агентства SNMG, создателя платформы SNWall Денис Терехов.

SNWall — официальная коммуникационная платформа ПМЭФ, которая работает на форуме с 2013 года.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.