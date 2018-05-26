Минфин не ожидает введения Британией санкций против российского госдолга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Замглавы Минфина России Сергей Сторчак сомневается, что Великобритания распространит санкции на российский суверенный долг.
Международный комитет палаты общин британского парламента опубликовал доклад о "российской коррупции в Великобритании", в котором призвал правительство страны ввести санкции против большего числа лиц, связанных с властями РФ, а также нарушающих права человека, и ужесточить их. Комитет также призвал ввести санкции против российского госдолга.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.