Президент Южной Осетии рассказал о сотрудничестве с российскими военными

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Речи о выводе российских войск из Южной Осетии не идёт, российские военные совместно со своими коллегами из Цхинвала выработали единый контур безопасности, заявил в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

"На сегодняшний день Россия является гарантом безопасности республики Южная Осетия. Ни о каких разговорах по выводу войск, по каким-то непонятным желаниям Америки или Грузии, речи не может быть", — сказал Бибилов в кулуарах ПМЭФ.

Он особо подчеркнул, что договора, которые существуют между Россией и Южной Осетией, "говорят о том, что в Южной Осетии безопасность обеспечивается Российской Федерацией и сворачивание с этого пути невозможно".

"На сегодняшний день работа, которая идёт между нашими силовыми ведомствами и те договорённости, которые есть на уровне президентов и министерств обороны говорят о том, что мы вырабатываем единый контур безопасности", — добавил Бибилов.