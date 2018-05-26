В "Яндекс" рассказали о развитии совместного проекта с Uber

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. "Яндекс" рассматривает различные варианты IPO совместного с Uber предприятия, включая допэмиссию, а если и будет продавать свои акции, то очень небольшой пакет, сообщил РИА Новости операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский.

"Яндекс" и Uber летом прошлого года договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы заказа такси в России и соседних странах. IPO объединенного бизнеса планируется в 2019 году, скорее всего, в США.

"Планы не поменялись. Мы продолжаем динамично развиваться. И если ситуация на рынках будет благоприятной, мы намерены выполнить эти планы", — заявил Абовский в кулуарах ПМЭФ-2018.

"Мы не говорим об этом (какой пакет акций может быть размещен — ред.). Скорее всего, даже не мы будем продавать. Или если будем, то очень маленький пакет. Возможно, это будут новые средства для компании, то есть допэмиссия. Возможно, это будет продажа акций наших партнёров. В любом случае мы продолжаем верить в развитие "Яндекс.Такси". И не то чтобы хотели продавать эти акции", — рассказал он.

Площадка для проведения IPO, по его словам, пока не выбрана. "Это будет зависеть, скорее всего, от того, где будут размещаться другие игроки, такие как Didi, Uber. Обычно имеет смысл размещаться на тех же площадках, на которых торгуются и другие игроки", — пояснил финдиректор "Яндекса".

Сделка по объединению была закрыта в феврале текущего года. В новой компании около 59,3% принадлежит "Яндексу", 36,9% — Uber, а 3,8% — сотрудникам. На момент закрытия сделки Uber и "Яндекс" инвестировали в новую компанию 225 миллионов долларов и 100 миллионов долларов соответственно. С учетом этих инвестиций денежные средства на балансе компании составляют 400 миллионов долларов. Стороны оценивают компанию более чем в 3,8 миллиарда долларов.