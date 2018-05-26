Мединский рассказал о работе по продвижению российского кино за рубежом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Вопрос о предоставлении субсидии в размере 400 миллионов рублей на поддержку российского кино за рубежом находится в стадии разработки, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр культуры РФ Владимир Мединский.

Ранее исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев сообщил РИА Новости, что Фонд совместно с киноиндустрией предлагает создать пятилетнюю программу поддержки российского кино за рубежом, в рамках которой будет ежегодно выделяться по 400 миллионов рублей для презентации картин на кинорынках.

"Вопрос о предоставлении субсидии в размере 400 миллионов рублей, выделяемой правительством РФ через Российский Экспортный центр (РЭЦ) для продвижения отечественных компаний и их продуктов на международный рынок, сейчас находится в стадии проработки. Если все сложится, то будем находить пути взаимодействия между РЭЦ и Роскино", — сказал Мединский.

По его словам, Фонд кино, который выступил оператором РЭЦ в части организации стенда на Каннском кинорынке, в данный момент собирает итоги проведенного мероприятия для отчета.