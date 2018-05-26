"Ростех" не видит рисков для проекта ТЭС в Иране из-за санкций США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. "Ростех" не видит рисков для проекта строительства ТЭС в Иране от санкций США, сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов в кулуарах ПМЭФ.

"Нет никаких рисков, там планируется задействовать исключительно российское оборудование — четыре паросиловых блока по 350 МВт, итого 1400 МВт. Поэтому санкции никак не могут повлиять на проект", — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли риски от введения санкций США для строительства ТЭС в Иране.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.

В середине декабря 2016 года российская компания "Технопромэкспорт" и Холдинговая компания по производству электроэнергии на теплостанциях Ирана подписали соглашение о строительстве теплоэлектростанции "Сирик" в Иране, предусматривающее финансирование со стороны России в 1,2 миллиарда евро. В феврале 2017 года Россия и Иран приступили к строительству ТЭС мощностью 1,4 ГВт в городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Предполагается, что строительство займет около 4,5 лет.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.