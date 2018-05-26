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Петербургский международный экономический форум

Владимир Мединский: готовим проект по продвижению нашего кино за рубежом

11:0026.05.2018
(обновлено: 11:15 26.05.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВладимир Мединский. Архивное фотоВладимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Владимир Мединский руководит министерством культуры РФ более шести лет: за это время он смог повысить посещаемость театров, музеев, филармоний и кассовые сборы российских фильмов. Неделю назад президент России Владимир Путин подписал указ о переназначении министра на его пост. В кулуарах Петербургского международного экономического форума Мединский рассказал РИА Новости о бюджетах в сфере культуры, победе на Каннском фестивале, поддержке российского кино за рубежом и развитии музейной отрасли.

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Эффективные решения и жесткие высказывания: Мединский во главе Минкультуры
— На Каннском фестивале актриса Самал Еслямова получила награду за лучшую женскую роль в фильме "Айка", который был поддержан министерством. Смотрели ли вы фильм? Горды ли за победу российской картины?

— Фильм Сергея Дворцевого "Айка", созданный при государственной финансовой поддержке Минкультуры России в размере 28 миллионов рублей, попал в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Проект был запущен в 2012 году под названием "Мой маленький" в рамках копродукции с Германией и Польшей, а в 2014 году к производству проекта присоединился Казахстан. Проект также был поддержан Европейским кинофондом "Евримаж", который выделил на его производство 350 тысяч евро.

Сергей Дворцевой не дебютант на Каннском кинофестивале – в 2008 году его фильм "Тюльпан", также созданный при поддержке Минкультуры, стал победителем конкурса "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Конечно, мы горды победой фильма нашего соотечественника на одном из самых престижных мировых киносмотров.

— Считаете ли вы, что нужно как-то дополнительно поддерживать фестивальное кино?

Кадр из фильма Лед
© Телеканал "РОССИЯ 1" / Кинокомпания "Водород" / Art Pictures Studio (2018)
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— У министерства нет такой задачи, поскольку нет такой отдельной категории фильмов. Наша задача — поддерживать хорошие проекты, а если они потом отбираются для участия в кинофестивалях, значит мы и эксперты сделали правильный выбор.

— Как вы считаете, необходимо ли повышение бюджета в сфере культуры или она может функционировать в заданных рамках без дополнительных средств?

— Бюджет Минкультуры России в 2018 году на реализацию государственных программ "Развитие культуры и туризма", "Развитие образования", "Социальная поддержка граждан" и многих других программ составляет 99,7 миллиардов рублей. Одновременно растут доходы федеральных учреждений культуры: до 9,6 миллиардов рублей – театров и до 10,7 миллиардов рублей – музеев. Эти средства также направляются на поддержку отрасли.

За счет предусмотренных ассигнований в 2018 году планируется открыть 378 кинозала, осуществить поддержку театров малых городов (58 регионов) и детских театров (77 регионов), построить два многофункциональных культурных центра, построить, реконструировать и провести капитальный ремонт 110 домов культуры, отремонтировать 400 домов культуры, модернизировать 1500 клубов.

Министр культуры РФ Владимир Мединский на церемонии открытия Московского культурного форума 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Россию охватил культурный бум, заявил Мединский
Однако президентом Российской Федерации в указе от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" поставлены новые масштабные задачи, которые потребуют не только концентрации имеющихся ресурсов, но и выделение дополнительного финансирования.

— На коллегии министерства в Плесе вы поручили сократить концепцию развития музейного дела до 2030 года, объем которой составляет 36 страниц, до трех страниц практических рекомендаций музеям. Было ли это сделано и какие рекомендации будут предоставлены музеям?

— Работу по подготовке рекомендаций координирует Союз музеев России, в ней участвуют действующие представители музейного сообщества. Я неоднократно обсуждал эту проблематику с президентом Союза музеев Михаилом Пиотровским, знаю, что существуют разные подходы по ряду позиций, поэтому работа идет, может быть, несколько медленнее, чем мы изначально планировали. С другой стороны, мы хотим получить не просто бумагу и отчет о выполнении поручения, а работающий, действенный инструмент, полезный для всей отрасли.

Нашим музеям необходимо компактное руководство к действию, отражающее существующие и, между прочим, достаточно быстро меняющиеся реалии. В этом смысле многостраничная концепция, рассчитанная аж до 2030 года, рисковала остаться не более чем очередным памятником самой себе.

Очередь на выставку Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ходят чаще, чем на футбол: Мединский рассказал об интересе россиян к музеям
Поэтому вместо концепции мы предложили формат кратких рекомендаций музеям на основе существующего и тщательно проанализированного опыта – что нужно делать, чтобы гражданам было интереснее входить в музей, а музейным работником было интереснее и плодотворнее работать, чтобы росла посещаемость музеев, росли внебюджетные доходы и внимание государства при этом не уменьшалось, а наоборот, еще больше увеличивалось.

— Фонд кино совместно с киноиндустрией предлагает создать пятилетнюю программу поддержки российского кино за рубежом, в рамках которой будет ежегодно выделяться по 400 миллионов рублей для презентации картин на кинорынках. Считаете ли вы необходимой подобную программу и не пересекается ли она с деятельностью компании "Роскино", которая занимается продвижением российского кинематографа за рубежом?

— Эта программа еще только разрабатывается. На сегодняшний день Фонд кино выступил оператором Российского Экспортного центра (РЭЦ) в части организации стенда на Каннском кинорынке в виде пилотного проекта. Сейчас Фонд кино собирает итоги проведенного мероприятия для отчета.

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вопрос о предоставлении субсидии в размере 400 миллионов рублей, выделяемой правительством РФ через РЭЦ для продвижения отечественных компаний и их продуктов на международный рынок, сейчас находится в стадии проработки. Если все сложится, то будем находить пути взаимодействия между РЭЦ и Роскино.

— Есть ли уже конкретные планы по проведению перекрестных годов России и Германии в 2019 году?

— "Русские сезоны" – это глобальный культурный проект, который призван наиболее полно и ярко продемонстрировать выдающиеся достижения российской культуры. В Сезонах принимают участие ведущие российские театры, музеи и другие учреждения культуры и искусства. Такой проект, как правило, продолжается в течение всего года. В 2017 году с успехом реализованы "Русские сезоны" в Японии, в 2018 году проходят "Русские сезоны" в Италии. Кстати, в рамках ПМЭФ этого года "Русские сезоны" выступают партнером культурной программы форума.

Музейное волонтерство: удовлетворение любопытства и приобщение к культуре
© Владимир Вяткин
Музейное волонтерство: удовлетворение любопытства и приобщение к культуре
В данный момент программа "Сезонов" на 2019 год находится в стадии формирования. Сотрудничество с Германией по культурной линии носит весьма активный характер – многие известные российские театры ежегодно гастролируют в этой стране (например, Государственный Мариинский театр или МХТ имени А.П.Чехова), ежегодно проводятся выставки из коллекций крупнейших музеев. "Русские сезоны" станут прекрасным вкладом в двустороннее культурное сотрудничество и будут способствовать диалогу и взаимопониманию двух народов в непростом внешнеполитическом контексте.

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Петербургский международный экономический форум
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