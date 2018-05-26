Мединский прокомментировал победу актрисы Еслямовой на Каннском фестивале

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Минкультуры гордится победой актрисы Самал Еслямовой, которая получила награду Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме "Айка", перед министерством стоит задача поддерживать хорошие кинопроекты, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.

В основном конкурсе Каннского фестиваля нынешнего года участвовала 21 картина, в том числе две российские — "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка" Сергея Дворцевого. "Айка", созданная при финансовой поддержке Минкультуры РФ, рассказывает историю иммигрантки в Москве, которая вынуждена отказаться от своего ребенка.

"Сергей Дворцевой не дебютант на Каннском кинофестивале – в 2008 году его фильм "Тюльпан", также созданный при государственной финансовой поддержке Минкультуры России, стал победителем конкурса "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Конечно, мы горды победой фильма нашего соотечественника на одном из самых престижных мировых киносмотров", — сказал Мединский.

Он отметил, что у министерства есть задача поддерживать хорошие кинопроекты. "Если они потом отбираются для участия в кинофестивалях, значит мы и эксперты сделали правильный выбор", — добавил министр.