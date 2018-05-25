Бизнесмен рассказал, о чем разговаривали инвесторы с Путиным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Иностранный бизнес на встрече с президентом России Владимиром Путиным в пятницу выразил обеспокоенность законопроектом об ответственности за соблюдение санкций, но Путин заверил предпринимателей, что проблема урегулирована, сообщил журналистам участник встречи.
"Второе, что волновало инвесторов, — это применение специнвестконтрактов разных. А так в основном бизнес говорил, что налицо улучшение условий работы, никто уходить не хочет", — добавил он.
Американские бизнесмены, по его словам, на встрече с Путиным вели себя очень корректно, их интересовали отраслевые вопросы.
"Очень корректно. Чисто отраслевые вопросы", — сказал участник встречи.