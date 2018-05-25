С-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Правила поведения в интернете необходимы, но они не должны мешать развитию бизнеса, свободе СМИ и нарушать права граждан; регулирование не означает закручивания гаек, заявил в интервью РИА Новости новый министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

"Контроль, точнее, определенные правила поведения должны быть и в интернете, но все ограничения должны быть в разумных пределах. Они не должны мешать развитию бизнеса, свободе СМИ, не должны нарушать конституционных прав граждан. Регулирование, создание норм и правил не означает закручивания гаек", — сказал министр в кулуарах ПМЭФ-2018.

По его словам, интернет стал полноценной частью нашей жизни, он — основа цифровой экономики. При этом виртуальная среда ничем не отличается от реальной. "Таким образом, контроль за ней со стороны государства принципиально не должен отличаться от контроля в нашей обычной жизни", — сказал Носков.

По его словам, министерство планирует активней участвовать в выработке регулирования интернета. "Мы планируем усилить роль министерства по данному направлению — будем активней участвовать в выработке политики по регулированию интернета и различных аспектов применения новых технологий. Таких аспектов множество: они включают использование полностью автономных роботизированных систем, защиту персональных данных, государственную информационную безопасность", — перечислил министр.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.