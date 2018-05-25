В Смоленской области будут производить французскую технику для уборки льна

БРЯНСК, 25 мая – РИА Новости. Французская компания DEHONDT technologies Développement намерена начать производство техники для уборки и переработки льна в Смоленской области, благодаря чему к 2025 году посевные площади льна должны увеличиться вдвое, сообщает правительство региона.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на стенде Смоленской области состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между администрацией региона и французским холдингом DEHONDT technologies Développement.

"В рамках реализации соглашения французские инвесторы планируют разместить на базе АО "Вяземский машиностроительный завод" производственный комплекс по выпуску льноуборочной техники и оборудования по первичной переработке длинного льноволокна, что позволит удовлетворить потребность Смоленской области в специализированной технике (сеялках, льнотеребилках, льнокомбайнах и так далее). Благодаря реализации данного инвестиционного проекта в регионе планируется вдвое увеличить к 2025 году посевные площади льна-долгунца", — говорится в сообщении.

Французский холдинг специализируется на конструкторской разработке и производстве полного комплекса оборудования по возделыванию, уборке льняной соломы и первичной переработке длинного льноволокна. Деятельность холдинга направлена на усовершенствование льняной промышленности в европейских странах, переоснащение отрасли, а также увеличение выхода и качества льноволокна при обработке. Компания изготавливает весь спектр современной самоходной льноуборочной техники, эксплуатация которой способствует повышению производительности труда.

Как отмечает правительство региона, льноводство является ключевым направлением в развитии агропромышленного комплекса Смоленщины. При содействии министерства промышленности и торговли в Смоленской области создан кластер по производству высококачественной продукции из льна, регион является единственным субъектом РФ, получившим поддержку правительства по этому направлению.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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