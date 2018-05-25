В Смоленской области будут производить французскую технику для уборки льна

БРЯНСК, 25 мая – РИА Новости. Французская компания DEHONDT technologies Développement намерена начать производство техники для уборки и переработки льна в Смоленской области, благодаря чему к 2025 году посевные площади льна должны увеличиться вдвое, сообщает правительство региона.
"В рамках реализации соглашения французские инвесторы планируют разместить на базе АО "Вяземский машиностроительный завод" производственный комплекс по выпуску льноуборочной техники и оборудования по первичной переработке длинного льноволокна, что позволит удовлетворить потребность Смоленской области в специализированной технике (сеялках, льнотеребилках, льнокомбайнах и так далее). Благодаря реализации данного инвестиционного проекта в регионе планируется вдвое увеличить к 2025 году посевные площади льна-долгунца", — говорится в сообщении.
Французский холдинг специализируется на конструкторской разработке и производстве полного комплекса оборудования по возделыванию, уборке льняной соломы и первичной переработке длинного льноволокна. Деятельность холдинга направлена на усовершенствование льняной промышленности в европейских странах, переоснащение отрасли, а также увеличение выхода и качества льноволокна при обработке. Компания изготавливает весь спектр современной самоходной льноуборочной техники, эксплуатация которой способствует повышению производительности труда.
Как отмечает правительство региона, льноводство является ключевым направлением в развитии агропромышленного комплекса Смоленщины. При содействии министерства промышленности и торговли в Смоленской области создан кластер по производству высококачественной продукции из льна, регион является единственным субъектом РФ, получившим поддержку правительства по этому направлению.
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