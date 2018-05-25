Путин заявил, что рубль сохраняет устойчивость

С-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Рубль сохраняет устойчивость в условиях плавающего курса, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее президент заявлял, что Россия готова рассчитываться с иностранными партнерами в рублях, ЦБ РФ сможет выработать механизм свободной конвертации.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.