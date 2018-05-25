Путин заявил, что рубль сохраняет устойчивость

С-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Рубль сохраняет устойчивость в условиях плавающего курса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В условиях плавающего курса национальной валюты наша национальная валюта, рубль, сохраняет устойчивость. По размерам золотовалютных резервов Россия стабильно находится в числе мировых лидеров. На 11 мая текущего года объем составил 457,7 миллиарда долларов. На начало года было 432 миллиарда", — заявил Путин на встрече с руководителями иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее президент заявлял, что Россия готова рассчитываться с иностранными партнерами в рублях, ЦБ РФ сможет выработать механизм свободной конвертации.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.