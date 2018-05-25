С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Администрация Петербурга и табачная компания "Бритиш Американ Тобакко-СПб" (входит в British American Tobacco (BAT) в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились об инвестировании 1,7 миллиарда рублей в производство никотиносодержащей продукции, позволяющей снизить риски от курения, сообщает "БАТ Россия".

"Группа компаний "Бритиш Американ Тобакко Россия" инвестирует 1,7 миллиарда рублей в расширение производства табачных стиков… на фабрике в Санкт-Петербурге в течение двух лет… Инвестиции будут направлены на создание отдельного цеха по выпуску стиков для нагревания, модернизацию производственных мощностей, приобретение нового производственного, инженерного и лабораторного оборудования, а также обучение и повышение квалификации персонала для работы на оборудовании нового поколения", — говорится в сообщении.

Табачные стики предназначены для портативной системы нагревания табака, которая позволяет получать никотин не в процессе курения, а посредством вдыхания нагретого аэрозоля.

"Ожидается, что реализация инвестпроекта дополнительно принесёт около 1,5 миллиардов рублей налоговых поступлений в федеральный бюджет и бюджет Санкт-Петербурга в течение первых двух лет за счёт увеличения производства инновационной продукции и создания новых рабочих мест на фабрике и в товаропроводящей сети", — отмечает "БАТ Россия".

Как сообщалось ранее, группа компаний British American Tobacco (BAT), один из лидеров на мировом рынке производства табачной продукции, по итогам 2017 года увеличила прибыль в 7,8 раза, до 37,704 миллиарда фунтов стерлингов (52,6 миллиарда долларов). При этом более высокие объемы продаж в Нигерии, странах Персидского залива, Турции и Алжире были нивелированы снижением продаж на Украине, в ЮАР, России и Иране. Снижение объемов продаж в РФ компания объясняет вынужденной корректировкой цен на свою продукцию в "низком сегменте" с учетом цен конкурентов.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.