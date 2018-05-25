ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Приглашение посетить Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 в Екатеринбурге, которое президент РФ Владимир Путин озвучил участникам ПМЭФ, повысит статус уральского мероприятия, считает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Президент РФ, выступая в пятницу на пленарном заседании XXII Петербургского международного экономического форума, которое было посвящено теме создания экономики доверия в мировом масштабе, пригласил всех к участию в Глобальном саммите производства и индустриализации GMIS-2019 в Екатеринбург.

"Решение о проведении GMIS в Свердловской области свидетельствует о планомерном укреплении позиции региона не только как крупного промышленного и делового центра России, но и как одной из наиболее действенных международных площадок. Следующим летом на единой дискуссионной платформе во время "ИННОПРОМа" и GMIS в Екатеринбурге соберутся ключевые мировые эксперты для выработки оптимальных подходов к решению общих задач в области индустриального развития. Приглашение, озвученное президентом России Владимиром Владимировичем Путиным сегодня на пленарном заседании ПМЭФ, убежден, повысит статус мероприятий", — приводит департамент информационной политики губернатора слова Куйвашева.

Он добавил, что для региона это имеет колоссальное значение. "Ведь приоритетная задача, поставленная главой государства, — опережающее развитие экономики, основанное на современном, наукоемком, высокотехнологичном производстве. И проведение международных отраслевых форумов в Свердловской области станет мощным драйвером для уверенного движения нашего региона вперед — к лидерским позициям в экономике, к новому качеству жизни", — подчеркнул Куйвашев, комментируя поддержку саммита со стороны Путина.

В пятницу в рамках ПМЭФ-2018 губернатор Свердловской области, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, представитель компании-учредителя саммита "Глобал Мануфэкчуринг Организэйшн Лимитед" (GMOL) Бадр Аль-Олама, заместитель директора ООН по промышленному развитию Хироши Кинийоши, а также директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев подписали документ, определяющий конкретные шаги по подготовке к GMIS-2019 в Екатеринбурге.