"Россети" запустят в Тверской и Калужской областях портал "Светлая страна"

БРЯНСК, 25 мая – РИА новости. Разработанный холдингом "Россети" портал для обеспечения прямой связи с потребителями электроэнергии "Светлая страна" будет запущен в тестовом режиме в Тверской и Калужской областях, следует из сообщений администраций регионов.

Интернет-портал "Светлая страна" был представлен 25 мая на XXII Петербургском международном экономическом форуме. Подключение регионов к новому сервису будет производиться поэтапно, говорится в сообщении.

"В конце мая начнутся предварительные испытания, а с июля текущего года портал "Светлая страна" будет запущен в тестовом режиме в Тверской и Калужской областях. Внедрение проекта во всех регионах присутствия "Россетей" ожидается с 1 января 2019 года", — говорится в сообщении администрации Калужской области.

Отмечается, что интернет-портал "Светлая страна" поможет установить компаниям группы "Россети" прямой контакт с потребителями электроэнергии, тем самым оптимизировав процесс подачи заявок о технологических нарушениях на сетях и повысив качество электроснабжения потребителей в целом.

Новый сервис даст возможность потребителям максимально простым способом и в свободной форме сообщить об имеющейся проблеме, связанной с электроснабжением. Верстка сайта адаптирована для использования на мобильных устройствах и планшетных компьютерах, следует из сообщений.