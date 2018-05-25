АСИ внедрит в Дагестане успешные практики проекта "Магазин верных решений"

МАХАЧКАЛА, 25 мая — РИА Новости. Власти Дагестана в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение с Агентством стратегических (АСИ) инициатив по внедрению проекта "Магазин верных решений", сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

Проект представляет собой единое информационное пространство для эффективного межрегионального обмена лучшими методами развития субъектов Российской Федерации.

"По итогам встречи стороны подписали соглашение между Республикой Дагестан и АСИ по "Магазину верных решений", — говорится в релизе.

По данным регионального правительства, партнерские отношения заключены для перевода государственных услуг Дагестана в сфере строительства в электронный вид и перехода на межведомственное электронное взаимодействие, создания "мобильного рынка" сельскохозяйственной продукции, развития агротуризма.

"Полное взаимодействие сторон планируется по открытию сервисных центров на площадках медико-социальных центров, профессиональной подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья", — отмечается в релизе.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.