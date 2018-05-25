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Петербургский международный экономический форум

Беременная, а не больная экономика, и другие высказывания Путина на ПМЭФ

19:2225.05.2018
(обновлено: 20:11 25.05.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. "Беременность не болезнь", президенты-мечтатели, дзюдофутбол международной политики и каждой птице по двуглавому орлу – яркие высказывания президента РФ Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме.

Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин прокомментировал различные версии крушения MH17
Накануне российский лидер встречался с представителями международного инвестсообщества, мероприятия началось с откровения Путина о характере работы главы государства. "И в начале нашей беседы хочу перед вами извиниться, что наша встреча затянулась, мы только что закончили переговоры с французской делегацией и с президентом Макроном. В извинение в связи с задержкой могу сказать, что у меня и у моих коллег, как у нас любят шутить, у нас нет конкретной работы, поэтому мы любим поговорить, помечтать, все так затягивается на неопределенное время", — сказал Путин.

В пятницу президент РФ рассуждал о грядущих плодах мировой экономики. На панельной дискуссии "Бизнес-диалог Россия — Франция" Путин обратился к главе РСПП Александру Шохину, который модерировал мероприятие. "Господин Шохин сказал, что я "заболел" в прошлом году цифровизацией. Я здоров. Это не я "заболел". Это просто мировая экономика "беременна" цифровизацией. А беременность, как известно, не болезнь – это нормальное состояние", — сказал Путин, а зал отреагировал аплодисментами. "Девушки, видимо, аплодируют", — заключил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин перед началом пленарного заседании Петербургского международного экономического форума. 25 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин назвал провокатором модератора на ПМЭФ из-за вопроса о Трампе
Шохин посетовал, что несмотря на просьбу президентских протоколов к выступающим на дискуссии ограничиться одним вопросом к лидерам, главный исполнительный директор французской компании Total Патри Пуянне задал три или четыре. "Такому крупному инвестору можно и пять", — сказал в ответ на это Путин.

На замечание Шохина о том, что больше одного вопроса "в одни руки" участники дискуссии давать не будут, Путин возразил: "Будем-будем".

После глава РСПП и вовсе вероломно "украл" тезис у Путина. Президент Франции рассуждал о Европе от Атлантики до Урала, Шохин заметил на это, что "у нас Европа — от Лиссабона до Владивостока". "Не дал мне это сказать, бандит. Только я собрался с этого начать — украл у меня. Ну, и ладно", — сказал в свою очередь Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 25 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин назвал одну из причин сдерживания России
Лидер движения предприятий Франции (MEDEF) Пьер Гаттаз на ПМЭФ подарил Путину сувенир в виде маленького синего петуха, который является неофициальным символом Франции. Шохин отметил, что у России и Франции одинаковые цвета в государственном флаге, хоть и идут в разной последовательности, так что можно добавить к фигуре триколор. "К петуху можно тогда добавить и орла двуглавого", — отреагировал Путин.

"Промежуточный вариант — двуглавый петух", — продолжил Шохин.

На главном пленарном заседании форума Путин вспомнил свою знаменитую "Мюнхенскую речь", на международной конференции по безопасности в 2005 году он говорил о недопустимости придания экстерриториального характера правовым нормам одного государства. "Тогда на меня многие сердились и в Штатах, и в Европе, я как раз именно об этом и предупреждал, а теперь, пожалуйста, это расцветает. Будьте любезны, пожалуйста, кушать подано",- пригласил Путин пожинать плоды.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 25 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин прокомментировал американские санкции
Модератор сессии, главный редактор международного информационного холдинга Bloomberg Джон Миклетвейт за слова о связях российского президента с предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа был провозглашен провокатором. "Есть ли у вас какие-то предложения относительно того, каким образом работать с президентом Трампом, потому что вы как-то были связаны с его предвыборной кампанией", — сказал Миклетвейт во время дискуссии.

"Провокатор. Я не был связан с предвыборной кампанией господина Трампа", — сказал Путин в ответ.

Характеризуя нынешнюю ситуацию в международных отношениях, Путин использовал спортивную метафору. "Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот интересная игра какая получается — это совсем и не футбол, и не дзюдо — это просто хаос. Вот мы куда движемся и что нас беспокоит", — сказал он.

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