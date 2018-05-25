Беременная, а не больная экономика, и другие высказывания Путина на ПМЭФ

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. "Беременность не болезнь", президенты-мечтатели, дзюдофутбол международной политики и каждой птице по двуглавому орлу – яркие высказывания президента РФ Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме.
В пятницу президент РФ рассуждал о грядущих плодах мировой экономики. На панельной дискуссии "Бизнес-диалог Россия — Франция" Путин обратился к главе РСПП Александру Шохину, который модерировал мероприятие. "Господин Шохин сказал, что я "заболел" в прошлом году цифровизацией. Я здоров. Это не я "заболел". Это просто мировая экономика "беременна" цифровизацией. А беременность, как известно, не болезнь – это нормальное состояние", — сказал Путин, а зал отреагировал аплодисментами. "Девушки, видимо, аплодируют", — заключил глава государства.
На замечание Шохина о том, что больше одного вопроса "в одни руки" участники дискуссии давать не будут, Путин возразил: "Будем-будем".
После глава РСПП и вовсе вероломно "украл" тезис у Путина. Президент Франции рассуждал о Европе от Атлантики до Урала, Шохин заметил на это, что "у нас Европа — от Лиссабона до Владивостока". "Не дал мне это сказать, бандит. Только я собрался с этого начать — украл у меня. Ну, и ладно", — сказал в свою очередь Путин.
"Промежуточный вариант — двуглавый петух", — продолжил Шохин.
На главном пленарном заседании форума Путин вспомнил свою знаменитую "Мюнхенскую речь", на международной конференции по безопасности в 2005 году он говорил о недопустимости придания экстерриториального характера правовым нормам одного государства. "Тогда на меня многие сердились и в Штатах, и в Европе, я как раз именно об этом и предупреждал, а теперь, пожалуйста, это расцветает. Будьте любезны, пожалуйста, кушать подано",- пригласил Путин пожинать плоды.
"Провокатор. Я не был связан с предвыборной кампанией господина Трампа", — сказал Путин в ответ.
Характеризуя нынешнюю ситуацию в международных отношениях, Путин использовал спортивную метафору. "Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот интересная игра какая получается — это совсем и не футбол, и не дзюдо — это просто хаос. Вот мы куда движемся и что нас беспокоит", — сказал он.