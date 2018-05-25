Орешкин назвал уровень годовой инфляции в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не ожидает, что инфляция в июне опустится ниже 2%.
В начале апреля, до введения новых санкций США против России, Орешкин высказывал предположение, что годовая инфляция в РФ в конце июня опустится ниже 2%.
На конец апреля годовая инфляция составляла 2,4%.
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