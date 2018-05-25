Орешкин назвал уровень годовой инфляции в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин не ожидает, что инфляция в июне опустится ниже 2%.

"Есть два фактора, которые сейчас влияют на инфляцию. Это и ослабление рубля из-за санкций и того, что происходит на развивающихся рынках… в том числе оказывают (влияние) на инфляцию цены на бензин. То, что ниже 2% уйдем, это маловероятно. Но снижение будет, потому что там есть эффект базы", — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.

В начале апреля, до введения новых санкций США против России, Орешкин высказывал предположение, что годовая инфляция в РФ в конце июня опустится ниже 2%.

На конец апреля годовая инфляция составляла 2,4%.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.