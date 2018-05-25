В Смоленской области создадут рыбоводное хозяйство к 2021 году

СМОЛЕНСК, 25 мая — РИА Новости. Соглашение о строительстве на территории Смоленской области рыбоводного хозяйства с объемом вложений до 450 миллионов рублей подписано в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает региональное правительство.

"В рамках работы Петербургского международного экономического форума губернатор Алексей Островский и генеральный директор ООО "Галактика-О" Марина Олина подписали соглашение о строительстве в регионе рыбоводного хозяйства, рассчитанного на ежегодное выращивание тысячи тонн товарной форели", — говорится в сообщении.

Компания "Галактика-О" специализируется на разработке и проектировании комплексов пресноводного и морского рыбоводства, изготовлении и поставках рыбоводного оборудования предприятиям аквакультуры, а также продаже мальков форели, говорится в сообщении.

По данным смоленского правительства, реализация инвестиционного проекта будет идти в Рославльском и Велижском районах до 2021 года. В Рославльском районе планируется строительство завода по переработке рыбы и размещение садковых хозяйств, в Велижском районе разместят садковые линии. На данный момент уже начался первый этап строительства рыбоводного комплекса.

"В ходе подписания соглашения отмечалось, что строительство данного рыбоводного хозяйства позволит обеспечить регион рыбной продукцией собственного производства. Ожидается, что общий объем вложений составит 450 миллионов рублей. Социальный эффект выразится в создании более 40 новых рабочих мест", — говорится в сообщении.

В ходе подписания Соглашения отмечалось, что строительство данного рыбоводного хозяйства позволит обеспечить регион рыбной продукцией собственного производства. Ожидается, что общий объем вложений составит 450 млн рублей. Социальный эффект выразится в создании более 40 новых рабочих мест.

"Мы заинтересованы в оказании содействия таким инвесторам. Будем делать все для того, чтобы бизнес, который приходит к нам из других регионов и инвестирует в экономику Смоленщины, оценил благоприятные и безопасные условия для вложения своего капитала и преимущества регионального инвестиционного законодательства. И чтобы через эти деловые связи появилась возможность привлечь новых партнеров по бизнесу", — заявил губернатор на церемонии подписания соглашения.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

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