В Смоленской области создадут рыбоводное хозяйство к 2021 году

СМОЛЕНСК, 25 мая — РИА Новости. Соглашение о строительстве на территории Смоленской области рыбоводного хозяйства с объемом вложений до 450 миллионов рублей подписано в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает региональное правительство.
"В рамках работы Петербургского международного экономического форума губернатор Алексей Островский и генеральный директор ООО "Галактика-О" Марина Олина подписали соглашение о строительстве в регионе рыбоводного хозяйства, рассчитанного на ежегодное выращивание тысячи тонн товарной форели", — говорится в сообщении.
Компания "Галактика-О" специализируется на разработке и проектировании комплексов пресноводного и морского рыбоводства, изготовлении и поставках рыбоводного оборудования предприятиям аквакультуры, а также продаже мальков форели, говорится в сообщении.
По данным смоленского правительства, реализация инвестиционного проекта будет идти в Рославльском и Велижском районах до 2021 года. В Рославльском районе планируется строительство завода по переработке рыбы и размещение садковых хозяйств, в Велижском районе разместят садковые линии. На данный момент уже начался первый этап строительства рыбоводного комплекса.
В ходе подписания Соглашения отмечалось, что строительство данного рыбоводного хозяйства позволит обеспечить регион рыбной продукцией собственного производства. Ожидается, что общий объем вложений составит 450 млн рублей. Социальный эффект выразится в создании более 40 новых рабочих мест.
"Мы заинтересованы в оказании содействия таким инвесторам. Будем делать все для того, чтобы бизнес, который приходит к нам из других регионов и инвестирует в экономику Смоленщины, оценил благоприятные и безопасные условия для вложения своего капитала и преимущества регионального инвестиционного законодательства. И чтобы через эти деловые связи появилась возможность привлечь новых партнеров по бизнесу", — заявил губернатор на церемонии подписания соглашения.
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.
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