Путин поблагодарил модератора пленарной сессии ПМЭФ за живую дискуссию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил модератора пленарной сессии ПМЭФ, главного редактора международного информационного холдинга Bloomberg Джона Миклетвейта за то, что дискуссия была живой и интересной.

Завершая пленарную сессию Петербургского международного экономического форума, Миклетвейт поблагодарил всех участников дискуссии.

"Со своей стороны и от имени всех коллег я хочу сказать слова благодарности нашему сегодняшнему модератору, ведущему. Мне кажется, это очень профессионально было сделано и вам удалось сделать нашу сегодняшнюю дискуссию живой и интересной. Спасибо вам большое", — сказал Путин обращаясь к Миклетвейту.

Пленарная сессия — одно из главных мероприятий форума, в нем наряду с крупнейшими экспертами и политиками принимают участие главы государств и правительств разных стран.

В этом году кроме российского лидера на сессии присутствуют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Японии Синдзо Абэ. Кроме того, в пленарной сессии принимали участие глава Международного валютного фонда Кристин Лагард и заместитель председателя КНР Ван Цишань.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.