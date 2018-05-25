Марий Эл и Агентство стратегических инициатив договорились о сотрудничестве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Республика Марий Эл и Агентство стратегических инициатив (АСИ) подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, сообщает пресс-служба главы Республики Марий Эл.

Подписи на соглашении о сотрудничестве в сфере реализации стратегической инициативы "Магазин верных решений" поставили глава региона Александр Евстифеев и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"Считаю, что соглашение с АСИ очень важное для республики, потому что Агентство занимается тематикой привлечения инвестиций в регионы РФ. Мы считаем, что инициатив, особенно по привлечению инвестиций, недостаточно. Сегодня подводили итоги рейтингов субъектов РФ, за нашей республикой отмечен определенный рост. Но это недостаточный рост. Он нас не может устраивать, поэтому тема привлечения инвестиций – это то, на что направлено только что подписанное соглашение с АСИ", — приводит пресс-служба слова главы Марий Эл.

Среди перечня успешных практик для внедрения на территории Республики Марий Эл в рамках стратегической инициативы АСИ отмечены "Модернизация и строительство комплексной системы мусоросортировки и утилизации твердых коммунальных отходов на основе концессионного соглашения", социальный проект "Экспресс-бабушки", "Развитие детского и больничного социального волонтерства", "Семь шагов по развитию экономики муниципальных образований", молодежно-социальный проект "Карта волонтера", "Развитие общественных пространств".

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.