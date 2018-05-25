Россия будет действовать по правилам ВТО в споре с США по стали и алюминию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Россия будет действовать по правилам ВТО в споре в США по пошлинам на сталь и алюминий, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ЕС и еще ряда стран действие этих пошлин приостановлено до 1 июня. Ряд стран, в том числе Индия и Китай, подали жалобы в ВТО в связи с решением Вашингтона.
Россия на этой неделе уведомила ВТО о возможном введении пошлин на товары США на 537,6 миллиона долларов в год.
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