Россия будет действовать по правилам ВТО в споре с США по стали и алюминию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Россия будет действовать по правилам ВТО в споре в США по пошлинам на сталь и алюминий, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Никому не нравится, как Америка действует по стали и алюминию, по другим вопросам. По той же стали и алюминию мы будем действовать в рамках ВТО. Наши оценки ущерба, которые по правилам ВТО рассчитываются, — 560 миллионов долларов. На этот объем мы можем предъявлять встречные действия. Сейчас мы обсуждаем с Минпромом, с Минсельхозом, какие конкретные действия применять", — сказал Орешкин в кулуарах ПМЭФ.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ЕС и еще ряда стран действие этих пошлин приостановлено до 1 июня. Ряд стран, в том числе Индия и Китай, подали жалобы в ВТО в связи с решением Вашингтона.

Россия на этой неделе уведомила ВТО о возможном введении пошлин на товары США на 537,6 миллиона долларов в год.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.