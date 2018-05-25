Макрон призвал к осторожности при расширении Евросоюза

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что при решении вопроса о расширении Евросоюза необходимо соблюдать осторожность.
По мнению Макрона, существует "централизованная" Европа, разделяющая общие принципы и точки зрения на налоги, трудовое право. "Но есть и Европа, которая находится в других регионах и которая имеет децентрализованное ядро. И в этом смысле, конечно же, место России — в этой Европе", — заявил Макрон.
По его словам, необходимы определенные реформы в Евросоюзе.
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.