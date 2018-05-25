Макрон призвал к осторожности при расширении Евросоюза

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что при решении вопроса о расширении Евросоюза необходимо соблюдать осторожность.

"Я думаю, что нужно соблюдать осторожность по вопросам расширения, потому что здесь вот такая эйфория со стороны Евросоюза (по поводу – ред.) расширения. Но когда вы расширяетесь и при этом не производите никаких реформ, то это получается не очень эффективно. Поэтому мне кажется, что Евросоюз должен быть более единым, более суверенным, более демократическим и должен понимать, в чем состоят его стратегические приоритеты", — сказал президент Франции.

По мнению Макрона, существует "централизованная" Европа, разделяющая общие принципы и точки зрения на налоги, трудовое право. "Но есть и Европа, которая находится в других регионах и которая имеет децентрализованное ядро. И в этом смысле, конечно же, место России — в этой Европе", — заявил Макрон.

По его словам, необходимы определенные реформы в Евросоюзе.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.